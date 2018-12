El Gobierno de Logroño espera el apoyo de Cs para aprobar los presupuestos San Martín ha asegurado que estos Presupuestos cuentan con 80 de las 85 enmiendas presentadas por Cs, ya que las cinco restantes responden a «proyectos de ciudad importantes» LA RIOJA Lunes, 3 diciembre 2018, 18:12

El equipo de Gobierno local de Logroño espera contar con el apoyo del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) para aprobar los Presupuestos Municipales de 2019 en un pleno extraordinario que se prevé que pueda celebrarse mañana, día cuatro, aunque aún no está confirmado.

Así lo ha afirmado hoy la concejal de Hacienda, Mar San Martín, en una rueda informativa recogida por EFE, en la que ha indicado que, en la actualidad, estos Presupuestos cuentan con 80 de las 85 enmiendas presentadas por Cs, ya que las cinco restantes responden a «proyectos de ciudad importantes» que no se pueden dejar de hacer «por responsabilidad».

Estas cinco enmiendas implican que se deje de realizar el Corredor Ecológico del Ebro, la actuación en la Glorieta del Doctor Zubía, la Plaza de la Paz, la remodelación de la calle San Antón con Vara de Rey y el nuevo centro infantojuvenil Ding-Dong, ha dicho.

Con la aceptación de las 80 enmiendas, ha proseguido, estos Presupuestos han ascendido de los 174 millones de euros iniciales a 178, lo que ha supuesto «un esfuerzo» por parte del equipo de Gobierno municipal del PP.

De las enmiendas aceptadas, que «no tienen un reflejo presupuestario claro», 24 lo han sido de forma literal, «tal cual se han planteado por Cs»; mientras que 12 se han aceptado «en cuantía distinta», pero no se ha dejado fuera ninguna de las que suponen «aportar y sumar».

San Martín ha relatado que se negocia desde hace semanas con aquellos grupos de la oposición «abiertos a la negociación», como Cs, que manifestó en público su interés por sacar adelante estos Presupuestos, «como ha hecho los últimos años»; y el PR+, que «no ha confirmado su postura» respecto a si los aprobará o no.

Ha recordado que «solo salen las cuentas» si Cs apoya estos Presupuestos, por lo que «la negociación se centra en este partido» y, en ese sentido, se trabaja con ellos con «numerosos encuentros e intercambio de documentación».

«Pedimos que este grupo municipal culmine esa negociación, haga ese esfuerzo, como ha hecho otros años, y dé la posibilidad de que Logroño tenga estos Presupuestos», ha subrayado.

Respecto a las seis exigencias de Cs para sentarse a negociar, ha especificado que «están muy avanzadas, como ellos saben, porque son proyectos que el Ayuntamiento de Logroño aborda desde hace tiempo y coinciden con proyectos del PP», por lo que «están suficientemente avanzadas para culminar el Presupuesto para el uno de enero».

La tramitación que falta del Presupuesto es el dictamen del Consejo Social, que no es vinculante, y su elevación a pleno, dos asuntos que ha confiado en que se realicen mañana, día cuatro, porque, de no ser así, no podrá entrar en vigor el uno de enero del año que viene.

Ha remarcado que las seis cuestiones «están suficientemente avanzadas como para que se consideren proyectos irrenunciables, ya no tienen marcha atrás», y ha concluido que el pleno se celebrará si se tienen garantías de que se aprobarán los Presupuestos.