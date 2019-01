El Gobierno local reorganizará el cementerio musulmán para ampliar su capacidad Vecinos musulmanes se acercaron a la sesión plenaria para presenciar el debate. :: miguel herreros La concejal San Martín señala que la medida, que permitirá hasta 64 inhumaciones, garantizará su servicio a medio y largo plazo MARÍA JOSÉ LUMBRERAS* MJLUMBRERAS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 17 enero 2019, 23:48

Fue el debate más largo en el pleno de ayer. Y eso que ya había habido uno parecido hace algo más de un año. ¿Qué pasará finalmente? Si la oposición en bloque votó por una moción que incluye la ampliación en superficie del cementerio musulmán, el Gobierno local habló de su reorganización para garantizar que cumpla su función en el medio y largo plazo, indicó la concejal del área, Mar San Martín. Y ello porque, contó, si en los últimos diez años se han enterrado allí 13 adultos, la intervención prevista permitiría la inhumación de hasta 64.

Primero tomó la palabra Mohamed del Pozo, de la comunidad islámica riojana, en nombre de la Federación de Vecinos, para indicar que desde hace 16 meses no es posible realizar enterramientos en la zona infantil y que en el resto de la parcela apenas queda espacio para dos tumbas más, con lo que urgió la ampliación del recinto.

OTROS TEMAS uAuditoría al servicio del transporte urbano Fue la única moción de ayer que no prosperó. Planteada por Cambia Logroño y apoyada también por Cs, se rechazó con los votos en contra del PP y las abstenciones de PSOE y PR+. uFamilias monoparentales La propuesta de Cambia, que quiere la definición de estas familias, que se favorezca su conciliación y equipararlas a las familias numerosas salió adelante con las abstenciones del PR+ y del PP, ambos con dudas respecto a la equiparación con las numerosas. uLa fuente de las ilustres Propuesta por el PR+, contó con los votos en contra del PP, quien rechazó la moción por encontrarla «pobre». Durante el debate, los concejales paloma Corres y Rubén Antoñanzas se cruzaron más de una 'lindeza'.

Desde Ciudadanos, María Luisa Alonso recordó que, un año después, «el barrizal sigue» y que ni siquiera hay una señalización que indique la existencia de un cementerio musulmán. Nieves Solana, de Cambia Logroño, tachó de «indigno y vergonzoso» el estado del cementerio. El socialista Kilian Cruz Dunne, por su parte, criticó que «hay poca voluntad política en un asunto que es de obligado cumplimiento». Estos tres grupos eran proponentes, pero al apoyo se sumó también el PR+, quien destacó que «hay que dar una solución».

Los grupos de la oposición criticaron lo que entendieron como desidia y el mal estado del recinto

La concejal del área, Mar San Martín, recordó primero que el cementerio logroñés es laico y sin connotación religiosa porque lo garantiza su reglamento, que desde 2009 hay un cementerio musulmán y que desde 2016 se mantienen encuentros con la representación de la Comisión Islámica de España para abordar quejas por el mantenimiento, que se atienden, si bien otras no podrán hasta que se realice la reorganización. «¿Por qué falta espacio? En 2009 no se distinguió espacio para adultos o niños», contó, para indicar que en estos momentos hay enterrados 75 fetos, «que son de Logroño y de otros sitios porque no hay otros cementerios en las cercanías». Para la reforma, alegó, se han ido intercambiando propuestas que se han ido rechazando y que la que hay ahora sobre la mesa contiene una fosa común para los fetos que libere espacio. «Las propuestas que se incluyen en la moción ya están previstas», refirió la edil, quien cuantificó la inversión en 150.000 euros. «No es necesaria la ampliación en extensión», argumentó, para añadir que no es objetivo de este Gobierno convertir el cementerio logroñés en referente del norte de España y animar a los demás grupos a proponer cementerios de este tipo en otros municipios en los que tengan responsabilidades.

Enredadera

La sesión plenaria finalizó con una comparecencia, también de la concejal San Martín, en este caso en su vertiente de responsable de Contratación, a cuenta de la declaración de caducidad del expediente por el que se rescindía el contrato con Bilbomática, firma encargada de implantar un sistema informatizado de servicios para la Policía Local.

San Martín indicó que los plazos empezaron a contar el 2 de mayo, fecha en la que se aprobó abrir el expediente, y que había tres meses. La cuestión es que el Consejo Consultivo, cuyo dictamen requirió el Gobierno local para gestionar la rescisión del contrato, precisaba el expediente original y éste no estaba y aún hoy no está en el Ayuntamiento porque fue parte de la documentación que la UDEF se llevó en julio del Ayuntamiento a petición de un juzgado de Badalona que instruía lo que se dio en llamar operación 'Enredadera'.

La declaración de caducidad permite, según San Martín, que el Consistorio, que en este mismo expediente estaba requiriendo a la empresa los casi 90.000 euros que entendió que debía recibir por daños y perjuicios, no pierda derechos.