El germen de las transferencias

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:48

Hace justo hoy 42 años La Rioja recibía las primeras competencias de la Administración del Estado. Era agosto y el Gobierno central acaba de aprobar ... hasta 29 reales decretos de transferencias que afectaban a casi todas las comunidades. Las páginas de este diario daban buena cuenta de ellas y entre las que llegaban hasta esta región estaban las funciones y servicios del Estado en materias de ferias interiores y comercio interior, intervención de precios y Administración Local. Aquel fue en la práctica un primer paso de traspaso de competencias que se fue materizalizando una a una hasta las últimas, las de Justicia, que no llegaron a esta comunidad hasta el 1 de enero de 2011.

