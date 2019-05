Gamarra se despide dando «gracias» a los logroñeses y deseando «muy buena suerte» a la ciudad de Logroño 01:19 La que ha sido alcaldesa durante ocho años en la capital riojaña se ha mostrado emocionada en el que ha sido su último pleno JAVIER CAMPOS Logroño Viernes, 17 mayo 2019, 17:43

«Gracias a los logroñeses y muy buena suerte a la ciudad a la que seguiré sirviendo allá donde me corresponda». De esta manera, la que ha sido alcaldesa de la capital de La Rioja durante los últimos ocho años se despedía este viernes del Ayuntamiento, aprovechando el último pleno del presente mandato. «Quiero dejar constancia en el libro de sesiones del Ayuntamiento de Logroño de mi agradecimiento y reconocimiento a los logroñeses por su confianza, por su esfuerzo y por su trabajo para que todos juntos hayamos sacado a la ciudad adelante», ha comenzado diciendo Cuca Gamarra, a quien se le ha entrecortado la voz, emocionada, amago incluido de romper en lágrimas.

«Mi agradecimiento a todos los trabajadores públicos, a todos lo miembros de la Corporación y, especialmente, a los de mis equipos de Gobierno, a los que en el 2011 les dije que no les perdonaría que no se esforzaran y diesen lo mejor de sí mismos y hoy, ocho años después, no me equivoqué y puedo decir que lo han hecho con trabajo, tesón y orgullo de ser logroñeses», ha concluido.