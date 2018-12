Gamarra anuncia la prórroga del Presupuesto de este año tras no alcanzar un acuerdo con Cs Gamarra, ayer, en el anuncio de la prórroga presupuestaria. :: j. m. La alcaldesa acusa a Ciudadanos de exigir la firma de un convenio en Ramblasque que plantea 2.500 viviendas, donde van 275, con la 'coartada' de avenida de la Sierra JAVIER CAMPOS* JCAMPOS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 11 diciembre 2018, 23:43

Y el tiempo se agotó. El Ayuntamiento de Logroño no tendrá nuevos presupuestos para el 2019 y prorrogará los de este año, según anunció ayer la alcaldesa en una comparecencia de urgencia. Y todo ello después de que PP y Ciudadanos (Cs) diesen por finalizadas las negociaciones establecidas en las últimas semanas. Así lo explicó la propia Cuca Gamarra, si bien el grupo municipal 'naranja' negaba que tan siquiera haya existido negociación como tal.

De poco sirvió que el equipo de Gobierno local tratase de convencer hasta el último momento a los cuatro concejales de Cs -ayer expiraba el plazo que hacía posible que las nuevas cuentas entrasen en vigor el 1 de enero-. El partido de Albert Rivera en Logroño no veía cumplidas sus exigencias previas para sentarse a la mesa y el PP no veía garantías suficientes para sacarlas adelante. Conclusión: no hubo pleno para la aprobación sino rueda de prensa para la prórroga. Una prórroga del Presupuesto del 2018 para el 2019 que será «automática» tras el visto bueno de la Junta de Gobierno Local previsto para antes del 31 de diciembre.

La sorpresa venía con la explicación ofrecida por la regidora municipal. Y es que si 24 horas antes su concejala de Transparencia, Hacienda y Administraciones Públicas, Mar San Martín, daba por «cumplidas» las seis condiciones 'naranjas' y respecto al vial de avenida de la Sierra explicaba que «se han celebrado ya varias reuniones con la junta de compensación a fin de llegar a un acuerdo y poder firmar el convenio necesario para su ejecución», ayer, Gamarra se refería a la prolongación de la citada vía en otros términos y reconocía tal incumplimiento abiertamente.

«La firma del convenio urbanístico en el sector Ramblasque es la única exigencia que no está cumplida ni vamos a cumplir porque se trata de una recalificación ilegal y poco ética», sentenciaba la alcaldesa, quien aseguraba que «hemos cumplido con todo lo cumplible». «80 de sus 85 enmiendas, excepto las que suponían veto o bloqueo de actuaciones comprometidas con los logroñeses a las que ya dijimos que no podíamos renunciar; y cinco de las seis exigencias previas, excepto el convenio de Ramblasque, que plantea 2.500 viviendas donde van 275 utilizando la prolongación de avenida de la Sierra como coartada».

«Frente a las mentiras de Gamarra, Ciudadanos no ha propuesto ningún convenio ilegal, sino que se llegue a un acuerdo con la junta de compensación de Ramblasque para construir el vial de avenida de la Sierra, y se dé una solución técnica y legal a los vecinos de la zona que llevan años esperando», respondían de inmediato los 'naranjas' a las acusaciones de la primera edil.

Gamarra se mostró contundente para dejar claro que «hay determinadas líneas que no podemos cruzar» e incluso, durante su intervención, adelantó su epílogo al desencuentro PP-Cs de cara a un proyecto de Presupuesto que se quedará en el cajón. «Hemos dialogado y negociado hasta el último momento porque siempre hemos dicho que es mejor aprobar un presupuesto nuevo, pero no a cualquier precio, y que nadie tenga dudas de que el 1 de enero la ciudad va a seguir funcionando con total normalidad». Ya en el 2016 fue necesario prorrogar durante unos meses el anterior tras el voto en contra de Cs en el 2015.

«Se han mantenido numerosos encuentros con los propietarios del sector y tenemos el acuerdo firmado con seis de ocho para poder disponer de los terrenos necesarios para abrir la calle, pero es necesario también el de la junta de compensación y para el Gobierno es inaceptable ceder a su chantaje, además de ilegal», añadía además la alcaldesa en una posterior nota de prensa.

«Cuatro votos para aprobar unos presupuestos no pueden servir para una recalificación urbanística de ese calibre. El equipo de Gobierno ni puede ni va a firmar nada al margen de la revisión del PGM, que es lo que se les ha dicho», añadió Gamarra de viva voz recordando que, en ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ya se pronunció en el 2010 en contra de la modificación puntual que se pretendía aprobar para este sector en el sentido ahora planteado por Cs.