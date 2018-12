LUZ FRENTE AL MIEDO

El miedo aparece cuando la luz brilla por su ausencia. Y lo dice una mujer que no se considera miedosa. Yo nunca he necesitado que nadie me acompañe a casa de noche por temor a que me pase algo. Igual que tampoco dejo que el miedo decida la hora en la que salgo a correr. Pero eso no quiere decir que cuando vuelvo sola a casa y está oscuro no eche un vistazo a mi alrededor, acelere el ritmo y tenga preparada la llave del portal para hacer más rápido el trámite de abrir la puerta. Lo mismo ocurre cuando salgo a correr. Mis mejores tiempos son siempre en zonas oscuras -se entiende que no es porque la oscuridad me produzca una motivación extra-.

Tampoco es lo mismo andar sola con poca iluminación por zonas transitadas y rodeadas de bares y comercios, como ocurre en el centro de Logroño, que hacerlo por áreas en las que priman las viviendas unifamiliares con amplias zonas verdes. Quizás esto nos indique que habría que hablar más de urbanismo cuando se habla de seguridad. Considero que no es una idea tan descabellada involucrar en nuestra ciudad el concepto de geoprevención, que no es más que una estrategia que persigue prevenir el crimen y los sentimientos de inseguridad. Hablo de prevención a través del diseño urbano. De frenar el miedo con farolas.