Un río fluye a primera hora en pleno centro Una vecina, junto al portal del número 1 y lugar del reventón, limpia el barro acumulado en la puerta de su garaje. :: miguel herreros La rotura, que levantó cinco metros cuadrados de acera, se produjo a las 8.45 horas y obligó a cortar el tráfico durante alrededor de una hora El reventón de una tubería en Lardero 1 inunda los dos carriles de Gran Vía hasta República Argentina JAVIER CAMPOS LOGROÑO. Jueves, 30 agosto 2018, 23:30

«Parecía el Ebro». Minerva abandonaba a primera hora de la mañana la barra de una cafetería, en la esquina de Gran Vía con la calle Lardero, y al salir a la calle no daba crédito a lo que veían sus ojos: un gran río comenzaba a formarse en la céntrica avenida, y no tardaba en percatarse de lo ocurrido. El reventón de una tubería de agua de la red pública, a la altura del número 1 de la calle Lardero, en la confluencia con la calle Vitoria, provocaba que gran cantidad de agua brotase del suelo y buscase salida hacia la Gran Vía sorprendiendo a peatones y conductores.

El centro de Logroño se desperezaba y una de las viejas conducciones de fibrocemento -«de las que se rompen», según confirmaba el personal técnico- hacía que el despertar fuese de golpe y porrazo. Los viandantes más cercanos a la rotura trataban de no mojarse los pies y los vehículos se veían obligados a minorar la marcha. Operarios municipales y Policía Local no tardaban en acudir al lugar, donde a esa hora la mayoría de negocios comenzaban a abrir sus puertas.

El 'río', según ponían de manifiesto vecinos y comerciantes, invadía los dos carriles de circulación de la Gran Vía, obligando a los agentes a cortar el tráfico durante aproximadamente una hora, tal y como confirmaba el propio Ayuntamiento. Sí que se permitió la circulación de los autobuses urbanos en todo momento. Y es el que agua llegó hasta República Argentina por un lado y Víctor Pradera por el otro.

«Ha sido impresionante, de verdad», añadían justo en el estanco de al lado del bar, cuya terraza aún presentaba algún resto del barro arrastrado por la corriente junto a una parada de autobús. El aviso del reventón se producía a las 8.48 horas de la mañana y, además del escape de agua, provocaba la rotura de alrededor de cinco metros cuadrados de acera. Según el Ayuntamiento, el incidente en la red de abastecimiento requería el corte del agua potable a los vecinos de parte de la calle en cuestión, quedando restablecido el servicio antes de las 11 horas.

No fue el corte del suministro, que apenas se notó, el principal problema. «He tenido que rodear porque no se podía cruzar la calle y tenía que llegar al trabajo», señalaba Aroa en la autoescuela próxima. Peor suerte corrió su compañera, a la que «el agua le ha llegado hasta los tobillos». El agua no entró en negocio alguno, pero sí que se coló en el garaje más cercano al número 1 de la calle Lardero, donde los técnicos trataban de dar solución al problema.

Las empleadas de la farmacia anexa, previsoras, colocaron su propio 'muro' de contención para evitar resultar afectadas. «Han actuado rápido y tenemos agua», precisaban. Y es que, a consecuencia de la rotura en la confluencia de Lardero con Vitoria, si bien hubo que cortarse el suministro, éste fue momentáneo y solo afectó a un pequeño tramo de la calle por el propio sistema de canalizaciones. Las tapas de muchas de las alcantarillas fueron levantadas para acelerar la desaparición del agua y a continuación se procedió a la limpieza de la vía.

El Ayuntamiento informaba de que será a partir de hoy -fuentes sobre el terreno puntualizaban que ya sería la semana que viene pues tocará abrir no sólo la acera, sino también la calzada- cuando se proceda a la reparación de la tubería, «lo que podría ocasionar cortes intermitentes de agua que serán debidamente comunicados».