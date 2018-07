El final de obra de la ludoteca de La Cava se retrasa tras dos meses casi parada Las obras de la ludoteca de La Cava, en el parque de los Picos de Urbión, van a tardar casi dos meses más. :: juan marín El Gobierno local prorroga el contrato ya que apenas se ha podido trabajar en abril y mayo por la lluvia y antes se encontró una red de agua con la cimentación ya excavada MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Miércoles, 18 julio 2018, 21:15

Las prórrogas de los contratos de obras se han convertido, en los últimos años, en algo raro frente a la cierta normalidad con la que se acordaban en otros momentos. Pero a la intervención de la ludoteca de La Cava le hace falta un poco más de plazo y, así, la Junta de Gobierno Local ha proporcionado casi dos meses más a la empresa que se encarga de la actuación. Si la fecha marcada para acabar las obras era el 7 de junio, ahora dispone hasta el 31 de julio.

Y ello porque la construcción de la ludoteca no ha estado exenta de avatares. Un informe de la dirección general de Arquitectura que se ha observado a la hora de aprobar la ampliación de plazo señala que al inicio de la obra surgió un imprevisto ajeno a la empresa y que en el proyecto redactado por una asistencia técnica no se había reflejado.

Más Un proceso de licitación que duró muchos meses

El imprevisto tiene que ver con la existencia de una red municipal de agua potable que obligó a desplazar el edificio unos centímetros de su ubicación prevista, pero cuando ya estaba excavada la cimentación. Pero entonces se entendió que aquella circunstancia no iba a afectar a la planificación de la obra y se continuó según lo previsto, indica el texto del acuerdo que adoptó hace unos días la Junta de Gobierno Local.

¿Cuál ha sido entonces la causa del retraso? Las cuantiosas lluvias y las tormentas han sido tan abundantes que han provocado alguna inundación que ha afectado a la urbanización y, además, la cubierta extensiva ajardinada no se está pudiendo ejecutar, refiere el informe técnico. «Por ello, desde finales de abril y durante el mes de mayo no se ha podido apenas trabajar», detalla el documento, en el que también se recoge que los técnicos municipales han estado al tanto de todos los problemas que se han dado y estiman que no pueden achacarse a la empresa adjudicataria de la actuación. Así, la Junta de Gobierno dio su visto bueno al nuevo programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria y ampliar el plazo hasta el 31 de julio.

La ludoteca de La Cava se adjudicó el 16 de agosto del año pasado a Proviser Ibérica S.L. por un importe de 379.940 euros, si bien el plazo contaba desde el 7 de noviembre, una vez hecha el acta de replanteo.