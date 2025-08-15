Las fiestas de Alfaro nunca fallan
Viernes, 15 de agosto 2025, 10:19
La fotografía de portada del periódico de hoy está dedicada al comienzo de las fiestas en Alfaro y no es, ni mucho menos, la primera ... vez que el inicio de las celebraciones en la localidad riojabajeña merece un hueco, en forma de imagen, en la primera página de Diario LA RIOJA. Así ocurrió, por poner uno de los múltiples ejemplos posibles, en 1989. El titular principal de la portada era para el IPC, pero el segundo (y la foto) fueron para Alfaro, donde la fiesta hervía. La instantánea de la plaza de España repleta de gente siempre ha resultado muy llamativa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.