Las fiestas de Alfaro nunca fallan

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:19

La fotografía de portada del periódico de hoy está dedicada al comienzo de las fiestas en Alfaro y no es, ni mucho menos, la primera ... vez que el inicio de las celebraciones en la localidad riojabajeña merece un hueco, en forma de imagen, en la primera página de Diario LA RIOJA. Así ocurrió, por poner uno de los múltiples ejemplos posibles, en 1989. El titular principal de la portada era para el IPC, pero el segundo (y la foto) fueron para Alfaro, donde la fiesta hervía. La instantánea de la plaza de España repleta de gente siempre ha resultado muy llamativa.

