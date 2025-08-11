LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un fichaje que nunca llegó

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:31

Tal día como hoy, hace 27 años, el exjugador del Real Madrid que por entonces militaba en el Mallorca, Paco Bonet, veía truncado su fichaje por el Logroñés. El futbolista viajó a la capital riojana convencido de que firmaría con un sueldo de 120.000 pesetas y una vivienda. Al llegar, el club le exigió someterse a una prueba antes de cerrar el acuerdo, una condición que no se había mencionado. Bonet interpretó que el equipo esperaba cerrar la incorporación de Ruggieri antes de decidir su futuro, y que su llegada quedaba en suspenso. La directiva, con Javier Irureta y Mateo Berrueta, sostuvo que solo querían comprobar su estado físico y que la oferta seguía en pie. Desencantado, Bonet regresó a Mallorca sintiéndose engañado.

