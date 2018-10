El festival de chuletillas Lunes, 1 octubre 2018, 22:30

En la última comunicación, el hombre opina sobre los festivales de chuletillas de fiestas. «Leo en su periódico que el certamen de las chuletas al sarmiento inundó la plaza del Mercado y viene una foto muy original y bonita. Pero luego me encuentro que en avenida de Colon la Federación de Peñas hizo el festival de la exaltación de la chuletilla, en su edición número 11. Y me pregunto por qué hay esa duplicidad», indica. Añade que la música de altavoces sube a las casas «y te vuelve loco», ni siquiera es una charanga. «Yo abogaría por rescatar el festival de la chuleta que hacía el bar Colón con el señor Basilio. En ese festival, las cuadrillas se apuntaban y el concurso era ver quién comía más chuletas; eso era mas original. Venían de todas partes. Una vez un vasco se comió 84, el equivalente a 4,5 kilos. Me parece bien que las tradiciones se recuperen siempre que sean las mismas pero no estas chabacanerías, ruidosas y apestosas donde hay de todo casi menos chuletillas. No es un espectáculo, esto es algo que sobra. Si ya se hizo en la plaza del Mercado por que se hace en otro sitio luego».