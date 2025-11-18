LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Última bicicletada infantil de FAPARioja por Duquesa de la Victoria reivindicando «el derecho a la ciudad y a la autonomía personal» de la infancia y la adolescencia. Justo Rodríguez

FAPA Rioja exige medidas de pacificación ante los últimos atropellos en entornos escolares

Cinco siniestros en una semana, con dos menores heridos en caminos hacia centros educativos, han hecho saltar las alarmas entre las Ampas públicas

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:08

Una menor de 12 años en la confluencia entre Carmen Medrano y la calle Oeste a las 8.36 horas del día 6; una mujer ... de 40 años en la parada de autobús de la avenida de Zaragoza a las 15.54 horas del día 7; un joven de 18 años en patinete en la calle Alfonso VI a las 7.42 horas del día 10; un hombre de 56 años en la calle La Cigüeña con San Millán a las 7.09 horas y una menor de 14 años en patinete en avenida Club Deportivo 12 (en las proximidades al cruce con República Argentina) a las 15.23 horas del día 12... Cinco atropellos en solo una semana, la del 6 al 12 de noviembre, han llevado a que levanten la voz.

