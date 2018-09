La falta de suelo en la Avenida de la Sierra y nueva dirección del CCR el 1 de octubre M.J.L. LOGROÑO Jueves, 13 septiembre 2018, 23:54

El pleno repitió ayer unos cuantos viejos debates. Volvió la avenida de la Sierra y, mientras la oposición pedía a su prolongación, el Gobierno recordaba que el Ayuntamiento no dispone del suelo, que en este caso no se puede expropiar y que las condiciones de la junta de compensación son «inaceptables». También regresó el Centro de la Cultura del Rioja para exigir la realización de las gestiones que lo pongan en marcha de nuevo. Así, se habló del próximo nombramiento de su director, el 1 de octubre. El uso del glifosato en el tratamiento de la zonas verdes también es un antiguo conocido. Y mientras la oposición reclamaba que se le busquen alternativas, el Gobierno local indicó que su uso se va reduciendo. Estuvo de nuevo sobre la mesa el debate sobre los espectáculos taurinos y sobre las actividades para niños, que se seguirán organizando. Y si la alcaldesa, Cuca Gamarra, reclamó a los grupos iniciativas más novedosas, éstos justificaron las repeticiones en que, pese a que las mociones se aprueban, no se llevan a cabo.