Falta de limpieza y cobro de las chiquibecas, algunas de las demandas ciudadanas

Petición de matrículas gratis, chiquibecas y quejas por obras, algunos de los temas de hoy en el Teléfono del Lector.

Comenzamos hoy la sección con ... la llamada de una lectora que afirma que fue recientemente operada en el hospital San Pedro y permaneció ingresada unos días en la cuarta planta, en el ala de Cirugía. «Quiero agradecer el trato recibido a todo el personal porque no pudieron ser más humanos, más profesionales y más amables», asegura esta paciente logroñesa.

Por las matrículas universitarias gratis

Continuamos con la llamada de un joven que quiere hacer una pregunta al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán. «¿Cuándo piensa mover el tema de las matrículas universitarias gratuitas? Porque vamos a llegar a junio y creo que se le va a pasar este asunto», asegura. Ahí queda la cuestión.

Obras en la calle Manuel de Falla

Desde la capital riojana llama otro vecino que quiere expresar su malestar por las recientes obras que han empezado en la avenida Manuel de Falla, junto al colegio. «No se sabe muy bien para qué son esas obras, que han afectado a las dos aceras de la calle y a los dos carriles de circulación. Tanto que hace unos días tenían instalado un mini semáforo para regular el tráfico. Solo espero que no sean para restar más plazas de aparcamiento en una zona en la que, a determinadas horas, ya resulta más que difícil aparcar», asegura este lector. Además, se pregunta si hace falta poner cintas para reservar tanto espacio para los trabajos. «Solo dejan allí una máquina excavadora pequeña, el resto de la zona señalizada está vacía. ¿De verdad hace falta quitar a los vecinos tantas plazas de estacionamiento?», finaliza este lector.

Sobre el ingreso de las chiquibecas

Continuamos con una queja dirigida al Ayuntamiento de Logroño. «A finales de diciembre se ingresaron las chiquibecas. No a todo el mundo, claro. Ese es nuestro caso, porque nos faltaba la ficha a terceros, como a muchas familias, que la entregamos el mismo día que nos enteramos que estaban ingresando. Pues cuál es nuestra sorpresa que a día de hoy aún no nos han ingresado el dinero y cada vez que llamamos nos cuentan una cosa distinta: que si a finales de enero, que hay que esperar a que se cierren las cuentas, etc. Y digo yo, si ese dinero ya está presupuestado, ¿por qué no nos lo ingresan? Creo que hablo en nombre de todas las familias y que ya ha pasado un tiempo bastante prudencial», finaliza esta lectora.

Falta de limpieza en las calles logroñesas

Finalizamos hoy la sección con la llamada de un vecino de la capital riojana que quiere protestar por la falta de limpieza de la ciudad. «Llevo varios días coincidiendo con un trabajador del servicio de limpieza municipal en la misma zona y su trabajo consiste, exclusivamente, en vaciar las papeleras y recoger lo mayor con una pequeña escoba y un recogedor. Si a ello le sumamos la falta de civismo de la gente, que no le importa ensuciar las calles, y la falta de maquinaria más grande en las vías y de baldeos, el resultado es que tenemos la ciudad como la tenemos, muy sucia», concluye.

... y La Guindilla «Años de manchas» en la Rafael Azcona y las calles aledañas

La remitente de esta fotografía quiere denunciar el «vandalismo» que ha sufrido la Biblioteca Rafael Azcona. «Un sujeto tiene la biblioteca y sus calles aledañas llenas de absurdidad. ¿No puede hacer algo la Policía para pillarlo y que un juez lo ponga a pintar con sus estropicios?», se pregunta antes de apuntar que «llevan anchos manchando las paredes del barrio».