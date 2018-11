El PR+ exige que se inicie la fase II del soterramiento antes de acabar la primera Los regionalistas temen que si no siguen las obras ahora pueda disolverse la sociedad que gestiona la actuación y no se acometan el resto de fases M.J.L. Jueves, 22 noviembre 2018, 23:55

logroño. Para los regionalistas, la fase II del soterramiento debería iniciarse antes de que finalice la fase I. Y ello porque, si entre una y otra etapa, la Sociedad del Ferrocarril, que gestiona las obras, ha de estar un tiempo sin actividad, se temen que acabe cerrada y luego será muy difícil volver a ponerla en marcha. Ayer, comparecieron el presidente y el secretario general del PR+, Rubén Antoñanzas y Julio Revuelta, para hablar de estas actuaciones. Revuelta insistió en que se trata de un proyecto de ciudad, «un esfuerzo colectivo de al menos 30 años» y en que «de ninguna manera puede acabar con la fase I».

«La mala refinanciación del crédito con el que se paga no puede suponer la paralización del proyecto», expuso el secretario general de los regionalistas, para quien hace falta un nuevo plan financiero para las fases II y III. Además, «es muy importante que estemos unidos administraciones y grupos políticos porque éste es un proyecto que interesa mucho a la ciudad y a la región, pero muy poquito a Adif y al ministerio, con que a la mínima oportunidad intentarán que no se lleve a cabo», argumentó Revuelta. Además, recordó que fueron muchas las ciudades que empezaron a la vez el camino del soterramiento, quedan muy pocas «y algunos no tienen ni un metro».

Antoñanzas, por su parte, instó a que se exponga el proyecto base de la fase II, el que se aprobó en el 2010, para que se estudie, se revise y se contrate el proyecto de ejecución. Así, anunció que, como concejal, llevará al próximo pleno de la Corporación una moción en este sentido para la que espera la unanimidad de los grupos.

Tras fijarse en el inicio de la urbanización del entorno de Vara de Rey, una obra que «no compartimos», señaló que «vamos a seguir defendiendo el soterramiento como un único proyecto».