El PP exige aprobar ya un presupuesto para 'salvar' 2019 y licitar el crédito para inversiones LA RIOJA Jueves, 12 septiembre 2019, 19:02

Logroño. El PP exigió ayer al Ayuntamiento de Logroño que elabore ya el presupuesto para 'salvar' lo que queda de 2019 y licite de una vez el crédito previsto para inversiones ya que, de lo contrario, peligrarían algunos proyectos e, incluso, no se podrían abonar las nóminas de los funcionarios a final de año.

Así lo recordó la concejala del grupo municipal popular en Logroño, Mar San Martín, quien explicó que ya el anterior equipo de Gobierno dejó un proyecto de presupuesto «listo para su tramitación y con los informes técnicos necesarios» que ahora podría aprovechar el de PSOE, UP y PR+.

De la misma manera, la exconcejala de Hacienda puso de manifiesto que desde julio se está pendiente de la licitación de un préstamo por valor de 5,7 millones de euros, «que se introdujo además por la vía de urgencia» y «desde entonces no se ha hecho nada». Y de ello dependen, apuntó, cuestiones tales como la financiación de la estación de autobuses, el nudo de Vara de Rey o actuaciones de mantenimiento y reparación en las instalaciones de Logroño Deporte, ademas de las ayudas a la rehabilitación.

San Martín indicó que los plazos legales hacen que la tramitación del presupuesto se prolongue durante al menos 45 días «con lo que ya vamos con el tiempo ajustado para que pueda entrar en vigor antes de que se acabe este año». De no hacerse, las nóminas, por ejemplo, «no podrían abonarse en su totalidad en diciembre», pero «no porque no haya dinero» sino «porque no está el instrumento para destinarlo a esos pagos, que es el presupuesto».