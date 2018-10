El CCR que aún espera Logroño Mikel Larreina, Mª Ángeles Matute y Jesús Marino Pascual dieron pie con sus intervenciones al debate, moderado por Jairo Morga. :: j. r. Marino Pascual, arquitecto que proyectó el edificio, se pregunta cómo tras seis años la idea original sigue sin ponerse en marcha | El Ateneo inaugura su temporada de tertulias con un debate sobre las posibles soluciones para el funcionamiento del Centro de la Cultura del Rioja JAVIER CAMPOS LOGROÑO. Domingo, 28 octubre 2018, 13:53

No sólo se ejecutó el continente, sino que también se proyectó su contenido. El Centro de la Cultura del Rioja tenía una hoja de ruta perfectamente establecida que nunca se siguió. Ayer volvió a quedar claro en la tertulia inaugural de una nueva temporada del Ateneo Riojano, donde el arquitecto del bautizado como CCR, espacio llamado a situar a Logroño en los destinos 'top' dentro del creciente enoturismo, se preguntó cómo seis años después el proyecto original sigue sin ejecutarse. «Todo puede ser mejorado o corregido, por supuesto, pero al final el Centro de la Cultura del Rioja acabará siendo para lo que se creó», sentenció Jesús Marino Pascual.

La polémica ha envuelto al citado centro prácticamente desde su creación y ahora que se ejecutan obras de reparación y mejora y se ha nombrado directora para su próxima reapertura desde la institución cultural se propuso un debate en el que también intervinieron el experto en enoturismo Mikel Larreina y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Mª Ángeles Matute. No acudió, aunque había confirmado su presencia, el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, Jesús Ángel Herrera.

Hubo asistencia de la oposición municipal -PSOE, Cambia Logroño y PR+-, pero no del equipo de Gobierno, según dijo la organización la alcaldesa, Cuca Gamarra, había delegado como otras veces en el concejal Pedro Saéz Rojo, que finalmente no puedo estar por motivos familiares. Tampoco asistió la directora del CCR, Claudia Balboa, a la cual también se invitó pero no compareció por, según las mismas fuentes, «encontrarse trabajando -precisamente- en el proyecto».

Marino Pascual rememoró la gestación de un proyecto que, a día de hoy, sigue sin entender «por qué quedó paralizado» habida cuenta de la trascendencia que iba a tener no sólo para Logroño sino también para toda La Rioja. El Ayuntamiento, prácticamente coincidiendo con el final de las obras en el 2011, recibía el denominado proyecto básico museográfico para el programa expositivo del CCR -posterior al museológico, que también hubo-, documento que a día de hoy sigue olvidado. Hoy, varios años después y cerrado tras su fallida apertura -«a quienes se les adjudicó no conocían nada», llegó a decir Pascual-, del mismo «no sabemos» y con el paso del tiempo, para más inri, se ha ido desvirtuando.

«La situación es estrambótica... No salgo de mi perplejidad de cómo esto puede estar así y, sobre todo, de qué argumentación se puede dar. Me he ofrecido a la alcaldesa Cuca Gamarra y a la concejala Pilar Montes para colaborar y... hasta ahora», desveló Marino Pascual.

Mikel Larreina, por su parte, achacó lo sucedido a una «falta de voluntad política» e incluso «de conocimiento de la trascendencia del vino» para la ciudad de Logroño. El experto en enoturismo aseguró que «da pena que aquí y con el CCR no estemos todos a una en un proyecto que es de ciudad». «Ves como otros, hasta pueblos pequeños, lo hacen muy bien, y te preguntas cómo en Logroño, con todo lo que atesora, no somos capaces de darlo a conocer. El CCR es el lugar ideal para contar la historia ideal», resumió.

Mª Ángeles Matute, presidenta de la federación vecinal, dijo que a la ciudadanía únicamente le queda pedir que, al menos, «se haga algo». «Con las elecciones tan cerca mucho nos tememos que vuelva a quedarse todo en nada», concluyó.