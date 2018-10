ESPAÑOLES PARA LO SUYO

El presidente del gobierno de España ha ido a Bruselas a ver si los guardianes de la ortodoxia económica le dan el ok a las cuentas de España. O al menos, al proyecto de cuentas de España. Creo que no han coincidido en el avión que les ha llevado allí desde España, pero por la Bélgica andaba también, a la vez, el líder de la oposición de España, que es a la vez el líder del partido más votado de España.

Casado, español, intentaba torpedear al presidente de su gobierno, español también, porque básicamente le venía estupendamente para lo suyo, que es ganar cuatro votos.

No, no se piensen que Casado es el único. Cuando gobernaba Mariano Rajoy, el PSOE (esa E es de español, recuerden) hizo todo lo posible para que un par de españoles (de Guindos, por ejemplo) no consiguieran cargos de responsabilidad y poder en la UE. ¿Por qué? Porque eran del PP (otro partido también español, por si se olvidaban).

Ya se sabe, en fin. No hay nada más español que tocarle los mismísimos a otro español de la acera de enfrente. Todos tenemos mucha facilidad para envolvernos en la bandera (algunos más explícitamente, otros con los ropajes propios de la ideología) pero cuando hay que elegir entre el interés común del país y el interés privado del partido, uno puede apostar claramente en contra de los políticos españoles. Excepciones ha habido, cierto, pero son eso, comportamientos casi únicos dentro de una tendencia generalizada.

El patriotismo, esa «virtud de los depravados» que decía Wilde, sólo tiene un pase si su objetivo es la defensa de un bien común aceptado y no impuesto. Pero en esta tierra, en fin, hay demasiados españoles que sólo lo son para lo suyo.