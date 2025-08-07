LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Visita al huerto comunitario en la calle San Roque. A. L.

Un espacio para cultivar hortalizas e ilusión en Logroño

Un proyecto en la calle San Roque arranca con niños de APIR y aspira a ser utlizado por entidades y vecinos

Lucía García-Blanco

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:28

Un rincón olvidado del Casco Antiguo de Logroño se ha convertido en un proyecto donde se mezclan educación, naturaleza y comunidad. 34 niños de la ... Asociación Pro-Infancia Riojana (APIR) participan en la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Logroño. En el solar de la calle San Roque brotan flores, lechugas y mucha ilusión por parte de los niños participantes.

