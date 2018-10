Escobar y Maiso no comparecen en la comisión municipal sobre 'Enredadera' El coordinador general de los populares riojanos, Diego Bengoa, aclara que el supuesto 'conseguidor' Fernando Corral «no es afiliado del PP a día de hoy» J. C. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:22

Logroño. No fue ninguna sorpresa porque de una u otra manera ya lo habían adelantado. Ni Conrado Escobar ni Cristina Maiso comparecieron ayer en la comisión municipal de investigación que trata de arrojar algo de luz a la trama de corrupción 'Enredadera', red que supuestamente intentó influir en contratos del Ayuntamiento de Logroño.

Tanto el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia como la directora general de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja enviaron sendos escritos en los que recordaban que según el Estatuto de Autonomía de La Rioja es el Parlamento quien ejerce el control de la gestión del Gobierno regional y, por ello, ya dieron allí las correspondientes explicaciones a principios del pasado septiembre.

El que sí compareció fue el coordinador general del PP de La Rioja y alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, quien a preguntas de la oposición municipal en el Ayuntamiento de Logroño aclaró que Fernando Corral, el supuesto 'conseguidor' no investigado pero presente en el caso, «no es afiliado del PP a día de hoy».

Se da la circunstancia de que Corral cerraba la candidatura del PP de Ezcaray en las elecciones municipales del 2015 y las preguntas de PSOE, Cambia, Ciudadanos y PR+ se centraron en esa relación. Y es que si los contratos del programa de gestión policial, de la grúa, del mantenimiento de radares y de la ORA se encuentran en el centro de la polémica municipal en Logroño es porque todos ellos aparecen citados en las conversaciones incluidas en el sumario judicial, adelantadas por Diario LA RIOJA el pasado agosto, entre F.C., el propio Fernando Corral, y J.A., José Alberto Bueno, uno de los responsables de Gespol.

«Tuve libertad absoluta para hacer la lista y, con el objetivo de dar representatividad a las aldeas, incorporamos a un vecino de allí, Fernando, que tenía una casa rural. Iba de relleno, en el puesto 11», explicó Bengoa, quien añadió que para ir en una lista electoral no hay que ser afiliado necesariamente y, de hecho, apostilló que él no sabe si entonces «estaba afiliado o no». «No creo que sea necesario hablar con él pues no está investigado. Respetemos a los jueces», concluyó quien reconoció que ya barajó el nombre de Corral para su lista en el 2011.