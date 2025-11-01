LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rituerto camina por el mercado en el que su familia abrió una carnicería hace 65 años Irene Jadraque / Sadé Visual

Enrique Rituerto

Presidente de los comerciantes del Corregidor
«El mercado es un microcosmos y hay que saber cómo satisfacer al cliente»

El dirigente de la asociación cree que «ahora vemos la luz tras haber pasado una travesía del desierto en los últimos años»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:21

El 1 de marzo de 1960, un martes, abría las puertas el Mercado del Corregidor de Logroño. Nueve meses antes nacía Enrique Rituerto, actual presidente ... de la asociación de comerciantes de este recinto, que quiere recuperar el impulso de antaño, «al menos lo estamos intentando», tras pasar una «travesía del desierto» prácticamente desde principios de siglo. «Hemos de aprovechar este momento de inercia positiva», dice este carnicero que hace unos meses salía del negocio familiar –abierto cuando arrancó el mercado– pero ya piensa en nuevos proyectos comerciales.

