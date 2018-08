Como entrante, el plato principal La comisión de investigación ha quedado oficialmente constituida esta misma semana. :: díaz uriel La comisión municipal del 'caso Enredadera' comenzará el 4 de septiembre, pero sigue sin calendario completo Responsables de Gespol, Aussa y el llamado 'conseguidor' serán los primeros citados J. C. LOGROÑO. Jueves, 30 agosto 2018, 23:30

José Alberto Bueno, directivo de Aplicaciones Gespol -actualmente en prisión provisional-, José Carlos Cabaleiro, de Aussa -adjudicataria del servicio de grúa municipal-, y Fernando Corral, presunto 'conseguidor' que aparece en las conversaciones grabadas por la policía, serán los tres primeros citados a declarar en la recién constituida comisión de investigación del 'caso Enredadera' en el Ayuntamiento de Logroño. Algo que, casi con toda seguridad -y prácticamente se da por hecho-, se saldará con la incomparecencia de todos ellos.

Así lo avanzó ayer la presidenta y portavoz del grupo municipal socialista, Beatriz Arraiz, quien tras recibir oficialmente el listado definitivo con las solicitudes de comparencia por parte del PP, se reunirá hoy con los grupos municipales para establecer definitivamente un calendario. Y es que los 'populares' confirmaban ayer por escrito su interés en que acudan todos y cada uno de los actuales siete concejales socialistas, más el asesor Vicente Urquía y el secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, como ya habían dicho.

«No se puede ser así de irresponsables, hay que ser serios y el PP no lo está siendo. Sabíamos que iban a tratar de hacer algo para desviar la atención, pero no de una manera tan exagerada y lamentable», criticaba ayer la propia Arraiz, quien pese a todo ya anuncia que los socialistas no tienen problema en comparecer pues «nada sabemos ni tenemos que ver con el caso y, por lo tanto, no tenemos nada que ocultar; así que ellos sabrán». «No es lógico que al final comparezcamos más personas del PSOE, que llevamos siete años fuera del Gobierno local, que del PP que es quien gobierna y en cuyo período suceden las conversaciones y los contratos», dijo la portavoz del principal partido de la oposición.

El PP ya justificaba en su día que en las citadas conversaciones grabadas se habla de establecer relaciones con el PSOE en vistas a lo que pudiese pasar en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Por parte del equipo de Gobierno, serán llamados a declarar la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y los concejales Miguel Sáinz, Francisco Iglesias, Mar San Martín y Manuel Peiró. Además, y del PP, también lo serán María Martín, Diego Bengoa, Conrado Escobar y Cristina Maiso.