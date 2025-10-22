Enfermería, universitaria

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:51

Hace unas semanas se celebró en Logroño el encuentro de la primera promoción de la Enfermería en su cincuenta aniversario, que se graduaron en aquel 1975 como ayudantes Técnicos Sanitarios ATS. La histórica escuela hace pocos años que legó el testigo a una nueva y moderna facultad, pero se mantiene en la memoria colectiva de la ciudad y de tantas generaciones de estudiantes que pasaron por allí. En 1978 el periódico recogía que el centro se había incorporado ya por completo al ámbito universitario con el inicio de la Diplomatura en Enfermería: «Obra de muchos, obra de todos ha sido esta concesión de la Administración que solo concede lo que La Rioja merece».

