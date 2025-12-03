La empresa Inespro, única aspirante al contrato de revisión del Plan General

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:44 Comenta Compartir

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Logroño ha celebrado este miércoles una reunión en la que, entre otros temas, se ha avanzado en la tramitación administrativa para la adjudicación de la redacción de la revisión del Plan General Municipal de Logroño y el desarrollo del Gemelo Digital de Flujos de Movilidad. En el primer caso, se ha constatado que se ha presentado una oferta, la empresa Inespro S.L.; en el segundo, se propone a la empresa Suma Info.

En el expediente relativo a la redacción de la revisión del Plan General Municipal, la Mesa de Contratación ha constatado la presencia de un licitador (sobre A), la empresa Inespro S.L., con lo que se procederá valoración de la documentación administrativa presentada.

Por su parte, en el expediente para el desarrollo del Gemelo Digital de Flujos de Movilidad se ha propuesto la adjudicación provisional a la empresa Suma Info SL. Previamente, se requerirá a la empresa la documentación prevista en el pliego de condiciones para su revisión antes de la adjudicación definitiva por el órgano de contratación.