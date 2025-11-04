Eduardo Sáenz de Cabezón destina los 32.000 euros que ganó en 'El Cazador Stars' a dos proyectos para los saharauis Uno va dirigido a la rehabilitación de la escuela Simón Bolívar y otro a la obtención de medicamentos específicos para mejorar la atención pediátrica

María Aguirre Logroño Martes, 4 de noviembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

En verano de 2024, concretamente en junio, el divulgador científico, doctor en matemáticas y profesor de la Universidad de La Rioja, Eduardo Sáenz de Cabezón, ganó «el bote más cuantioso», según define él, del programa de TVE 'El Cazador Stars', en el que empezó a participar un mes antes, en mayo. Él, junto con tres compañeros -Santi Rodríguez, Juanma y Mikel Iturriaga- se hicieron con una cuantía de la que el logroñés decidió donar más de 30.000 euros a dos proyectos dirgidos a mejorar la vida de los refugiados saharauis: la rehabilitación de la escuela Simón Bolívar y otro a la obtención de medicamentos específicos en atención pediátrica.

Esa necesidad de ayudar y contribuir al recuerdo del panorama saharaui le ha llevado a destinar un total de 32.000 euros a dos proyectos para este pueblo. De esa cuantía total, «15.000 irán a la rehabilitación de las habitaciones y al saneamiento interior y exterior de la escuela Simón Bolívar; y los 17.000 euros restantes a la mejora de la atención pediátrica gracias a la obtención de medicamentos específicos», ha descrito Andreas Oestreicher, coordinador de la Plataforma Riojana Pro-Referéndum en el Sáhara Occidental.

«Hay muchos conflictos en el mundo, pero ganara mucho o poco en ese programa tenía claro que quería destinarlo al conflicto que vive el pueblo saharaui», ha mencionado Sáenz de Cabezón como uno de los motivos que le llevaron a tomar esa decisión. El segundo, «el buen funcionamiento de la Asociación Riojana de Amigos del Sáhara» y, el tercero, «su contribución al tejido solidario de la región». Según ha detallado, y además de esas tres razones, el punto de inflexión fue que «la situación de conflicto que vive el pueblo saharaui y sus consecuencias es difícil, pero lo hace más complicado el olvido de la población».

Mohamed Labad, presidente de la Asociación Riojana de Amigos de la RASD, ha afirmado las palabras del divulgador y ha agregado que «el tema del Sáhara es un problema de descolonización inacabada, y eso es lo que consideramos responsabilidad del Estado español». Porque, según sus palabras, «España no ha asumido las responsabilidades políticas, éticas e históricas que tiene con el Sáhara». Una reflexión que ha surgido al recordar la guerra que tienen con Marruecos y el proyecto destinado a rehabilitar la escuela Simón Bolívar, financiada por el gobierno venezolano. «Allí el castellano es el idioma oficial de las clases, porque es la salida para América Latina, sobre todo para Cuba y Venezuela», ha apostillado.

Dos proyectos diferentes con un mismo objetivo, mejorar la vida de los refugiados saharauis y aumentar la cooperación con este pueblo. Uno que, además, alza la voz y hace la siguiente petición: «Sólo queremos que nos den un día para poder elegir nuestro futuro», ha concluido.