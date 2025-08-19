LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un edificio de Humanidades en la UR

Martes, 19 de agosto 2025, 08:39

Tal día como hoy en la portada del periódico aparecía que en el entorno de la Universidad de La Rioja finalizaban las obras del edificio de Ciencias Jurídicas y Humanidades. El centro se estrenó el 3 de octubre de ese mismo año dando comienzo al inicio del curso y supuso una inversión de 782 millones de pesetas. El objetivo de la construcción de esta facultad era que se impartieran clases a los estudiantes de Derecho y Filología Hispánica e Inglesa que antes se encontraban en el seminario diocesano.

Un edificio de Humanidades en la UR