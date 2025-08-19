Un edificio de Humanidades en la UR

Martes, 19 de agosto 2025, 08:39 Comenta Compartir

Ampliar

Tal día como hoy en la portada del periódico aparecía que en el entorno de la Universidad de La Rioja finalizaban las obras del edificio de Ciencias Jurídicas y Humanidades. El centro se estrenó el 3 de octubre de ese mismo año dando comienzo al inicio del curso y supuso una inversión de 782 millones de pesetas. El objetivo de la construcción de esta facultad era que se impartieran clases a los estudiantes de Derecho y Filología Hispánica e Inglesa que antes se encontraban en el seminario diocesano.