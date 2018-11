«Su dueño no era consciente de que era peligroso»

Con su denuncia, la propietaria del can atacado, que prefiere mantenerse en el anonimato, quiere llamar a la responsabilidad y trasladar el mensaje de que los perros deben ir atados y especialmente si son potencialmente peligrosos, «porque yo lo que presencié fue a un animal que iba a matar». «Lo que me preocupa es que el dueño del perro no fue consciente en ningún momento de que tenía un animal peligroso y a mí eso me preocupa. Si alguien tiene un perro de este tipo en casa, por si roban, suelto y sin bozal, es que está dispuesto a que ataque a una persona sin reparar en las consecuencias», reflexiona la mujer, que cursó una denuncia ante el ataque a su mascota, un perro que en su día cogieron en la perrera, sin raza específica. «No sabemos si acabará cojo, le operaron toda la pata, tiene una cicatriz desde la nariz..., le destrozó por dentro. La primera vez no salía de debajo del sofá, lloraba constantemente y yo he cogido miedo a todos los perros».