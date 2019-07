Un domingo en La Grajera Visitantes que paseaban esta mañana por La Grajera / Justo Rodriguez Muchos logroñeses han aprovechado el sol y la brisa de hoy para pasar el día en el embalse y las zonas del parque CLARA BARRERAS /N.I. Logroño Domingo, 14 julio 2019, 14:20

Las tormentas a primera hora de la madrugada no han impedido que el Sol se abra paso entre las nubes acompañado de una suave brisa. Gracias a ello, muchos han decidido dejar a un lado la piscina y salir a disfrutar la mañana de domingo en La Grajera, aunque para algunos ya sea una cita obligatoria.

José María ha aprovechado que «corría un poco de aire», como ha indicado, para «pasar un día con el peque y la familia». Explica que La Grajera «ya es un clásico para un plan de fin de semana en Logroño«.

Por su parte, Luisa suele ir todos los días a pasear junto a su hija. «De lunes a domingo, si tengo tiempo. Pero vengo desde hace muchos años», explica. Lo que más le gusta del parque comenta que es »estar lejos del ambiente de la ciudad, poder respirar aire fresco... Pero también ver un campo estupendo, ver verde la verdad es que es maravilloso». Para ella el ambiente del fin de semana «es fenomenal. Sobre todo el ver niños jugando, las familias reunidas a comer... es estupendo».

Justo Rodriguez

Quienes han madrugado hoy han sido los miembros de la 'Cofradía Pescadores de San Bernabé', que a las 7,30 de la mañana ya estaban a pie de pantano esperando a que comenzara, a las 8,00, su concurso de pesca. Sergio Arana, un suministrador industrial de 19 años, es uno de los pescadores que ha competido esta mañana: «La pesca para mí es una forma de relajarse, comencé a los 8 años y desde entonces no he parado», explica. Hoy compite contra su hermano, el cual, según Sergio: «Me ha enseñado todo. Es él quien siempre me ha llevado a pescar». Comenta que, dependiendo de la temporada, va más o menos a pescar a la Grajera, pero también recuerda alguna que otra anécdota: «El primer día que vine aquí, igual pesqué 20 carpas, siendo todavía un niño».

Justo Rodriguez

Pese al cierre de los asadores de la zona, los visitantes no han dudado en traerse sus neveras o reservar una mesa en 'La cabaña del tío Juarvi' para disfrutar del día. Mientras los niños correteaban o jugaban al fútbol en la hierba, los mayores disfrutaban de un refresco en la terraza intercambiando anécdotas. Aunque no haya estado igual de concurrido que muchos días, no le ha faltado, como cada domingo, vida en familia y amigos.