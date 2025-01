Diversidad tranquila con reclamaciones

Oposición frontal en el barrio contra la Zona de Bajas Emisiones

Los vecinos de San José se desayunaban en plenas navidades con la noticia de que el Ayuntamiento de Logroño había decidido ubicar la Zona de Bajas Emisiones de la capital en un terreno que abarcaba parte de su barrio y del de Madre de Dios. La oposición frontal de residentes y comerciantes de la zona no tardaba en hacerse patente con la preocupación de cómo afectará dicha decisión a la convivencia en el barrio.

Los llamamientos a la calma han resultado infructuosos y el malestar vecinal salta a la mínima. «Dicen que no afectará pero no es así, en pocos años los vehículos más antiguos no podrán entrar y este es un barrio humilde y trabajador, cuyos vecinos no pueden permitirse cambiar de coche por un capricho», rebate Francisco Herce, tesorero de la asociación de San José.

Los vecinos lo consideran una imposición sin aval de datos científicos ni objetivos, cuando además, alegan, no hay en esta zona ni mediciones coherentes ni volumen de tráfico suficiente que respalde dicha implantación. La polémica no ha hecho sino comenzar.