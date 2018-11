Cs dice que los Presupuestos«son los de un PP agotado en el final de legislatura» Julián San Martín critica que la ejecución de las obras no llega al 20%, lo que demuestra «que el equipo de Gobierno está paralizando la ciudad» Á. A. Miércoles, 21 noviembre 2018, 22:55

logroño. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, afirmó ayer que el anteproyecto de Presupuestos del 2019 presentado el viernes por el equipo de Gobierno evidencia «unos presupuestos de fin de legislatura de un Partido Popular agotado». En el apartado de ingresos, criticó que no se contempla «el contante de la devolución de las plusvalías a pérdidas indebidamente cobradas» y, en inversiones, señaló que «la ejecución de las obras previstas para el 2018 no va a llegar al 20%», lo que demuestra que «se está paralizando la ciudad».

El portavoz municipal detalló que de las 40 enmiendas que Ciudadanos presentó en el 2018, 28 se han llevado a cabo, 7 están en proceso y 5 siguen sin ejecutarse. Citó el caso de las obras de la calle Santa María y de la prolongación de avenida de la Sierra, que cuentan, dijo, con presupuesto, pero sigue sin firmarse el convenio con la junta de la compensación.

«En proceso está la asistencia técnica para dotar de entidad propia el mobiliario urbano del Paseo de las 100 Tiendas y los PERIS agotados cuyo documento irá al pleno de diciembre», indicó. Lo que no se ha ejecutado, recordó, es la contratación de una directora de Escuelas Infantiles, una línea de subvenciones para empresas innovadoras y tecnológicas o la licitación de la pasarela de Los Lirios. Respecto a este punto, anunció la propuesta de Cs para convocar una reunión con toda la oposición para sacarla. «Si hay compromiso nos sentaremos a negociar; si no, presentaremos las enmiendas como el resto de grupos», advirtió el portavoz de la formación socia del Gobierno de Gamarra. El PP, por su parte, replicó que Cs no tiene propuestas para la ciudad y «todas sus líneas rojas ya están incluidas en el Presupuesto».