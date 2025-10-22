LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una de las fotos inaugurales del consultorio, con Begoña Ganuza presente. La Rioja

«A día de hoy, y ante nuestros recursos, es imposible un médico y una enfermera allí»

La gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, responsabiliza al anterior gobierno por ofrecer «expectativas excesivas» y defiende la dotación

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:58

«Actualmente, y dados nuestros recursos humanos, lo que piden es imposible... Entiendo su frustración, pero tendrían que preguntar al gobierno anterior que fueron los que dieron al barrio unas expectativas excesivas o, claramente, poco reales».

Así lo explicó ayer la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, a Diario LA RIOJA, sentenciando que, al menos a día de hoy, y ante la escasez de profesionales en el Seris, «ya se les dijo que sería un consultorio para la promoción de la salud comunitaria; con enfermería de enlace comunitario todas las mañanas, además de otros perfiles profesionales y módulos de actividad de tarde, con médico todos los lunes en verano y desde noviembre también los miércoles... son médicos del Elizalde, en algunos casos».

«Garantizar un médico y una enfermera no podemos hacerlo ni aquí ni en ningún sitio... ¿en el futuro? Pues ojalá y es por lo que estamos trabajando», añade precisando que si bien no hay profesionales que pasen consulta como tal en la dotación, «la atención a las personas, en este caso integral, no solo pasa por los médicos sino por los psicólogos, los farmacéuticos y por los dietistas-nutricionistas, además de por la enfermera comunitaria».

«Eso es a lo que nosotros nos comprometimos; y lo que les hemos ofertado supera con mucho lo que ellos piden... Dos tardes a la semana de módulos de actividad adicional y con asistencia médica garantizada en el Joaquín Elizalde, que es su centro», concluye ante el «descontento y la preocupación por la falta de atención médica en el consultorio» que denuncian vecinos del barrio.

