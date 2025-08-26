El día a día impreso

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Martes, 26 de agosto 2025, 08:58

¿Qué contaba Diario LA RIOJA el 26 de agosto de 1970? Pues básicamente lo que había acontecido el fin de semana anterior. Era martes ... y los lunes no se publicaba el periódico, así que venía cargado de actividad deportiva. La pelota recordaba los resultados del Interpueblos, de Tricio y Hervías. Eduardo Gómez lo contaba todo, incluso cuando le pedían una corrección, como la del caracolero Javi Solozábal que le dijo que le había puesto a perder cuando había ganado. El vino hablaba de ayudas y de excedentes. ¿Los precios? Por las nubes, aunque los de los pisos parecen de risa y los anuncios por palabras, de otra galaxia.

