El día a día impreso
Martes, 26 de agosto 2025, 08:58
¿Qué contaba Diario LA RIOJA el 26 de agosto de 1970? Pues básicamente lo que había acontecido el fin de semana anterior. Era martes ... y los lunes no se publicaba el periódico, así que venía cargado de actividad deportiva. La pelota recordaba los resultados del Interpueblos, de Tricio y Hervías. Eduardo Gómez lo contaba todo, incluso cuando le pedían una corrección, como la del caracolero Javi Solozábal que le dijo que le había puesto a perder cuando había ganado. El vino hablaba de ayudas y de excedentes. ¿Los precios? Por las nubes, aunque los de los pisos parecen de risa y los anuncios por palabras, de otra galaxia.
