La UTE descartada recurre su exclusión y pide detener la adjudicación del Sagasta Vista del IES Sagasta en una panorámica en la que aparece el Casco Antiguo, El Espolón y las torres de la Gran Vía :: / Miguel Herreros Las empresas defienden que su oferta, denegada por temeraria, «está plenamente justificada» y que la Administración debió pedirles más datos MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Viernes, 28 diciembre 2018, 09:01

La unión temporal de empresas (UTE) formada por Construcciones Mariano López Navarro SAU (CMLN) y FCC Construcción han vuelto al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, esta vez para recurrir la resolución de la Consejería de Educación del 23 de noviembre que confirma la adjudicación de la obra de reforma del IES Sagasta a la UTE formada por Dragados S.A. y Calidad, Organización y Vivienda S.L., en un procedimiento del que se ha excluido la oferta que presentaban de forma conjunta.

No es la primera vez que estas empresas acuden a este tribunal. De hecho, el procedimiento de contratación estuvo suspendido dos meses a cuenta de un recurso anterior que finalmente fue inadmitido. Esta vez, las constructoras de nuevo instan a que se decrete la suspensión de la adjudicación porque, dicen, «de procederse a la ejecución inmediata del acto impugnado, se perjudicaría el interés particular de esta parte, que podría llegar a verse privada de la ejecución de un contrato que puede llegar a corresponderle». Y piden también que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al requerimiento que les fue dirigido para que justificaran su oferta, bien para tenerla en cuenta, bien para que se les requiera de nuevo y tengan oportunidad de justificarla otra vez, esta vez con información sobre los aspectos que han de aclarar.

LAS CLAVES Trascendencia El proceso de adjudicación de la obra puede volver a suspenderse, tras dos meses parada, por el nuevo recurso. El proceso La licitación de la reforma del IES Sagasta se inició hace once meses y fue adjudicada hace unos días por 21.349.396,22 a Dragados S.A. y Calidad, Organización y Vivienda S.L. Las empresas FCC y CMLN, que concurrían en una UTE y quedaron excluidas, han recurrido la adjudicación. Los alumnos, que fueron desplazados al antiguo IES Comercio, esperan a que se lleve a cabo la reforma para retornar al instituto original.

La cuestión es que en la resolución de adjudicación de la obra figura que se excluye a la UTE Construcciones Mariano López Navarro y FCC «dado que su oferta, con valores anormales o desproporcionados, no ha quedado justificada». El recurso conjunto de las dos empresas recuerda que registraron su propuesta el 6 de marzo y que fue calificada de «oferta desproporcionada» por quedar a 183.966,83 euros del límite cuantitativo establecido, «apenas un insignificante 0,86 por ciento del presupuesto total», dicen ellas. Se quejan, además, de que el requerimiento que recibieron para justificar su oferta no concretaba qué datos debían explicar y que, aún así, remitieron las aclaraciones y la administración no pidió más datos. En agosto, se reclamó el informe técnico de no aceptación de la oferta, «creyendo que se había producido la adjudicación provisional», y el que recibieron decía que «no queda acreditado que no se haya incurrido en la presunción de temeridad y, por lo tanto, no queda asegurada la ejecución de las obras sin menoscabo ni riesgo económico para salvaguardar el interés público».

Sobre la resolución de la adjudicación que se recurre, las empresas insisten en que «es difícil de creer que por un insignificante 0,86 por ciento peligre la ejecución de la obra cuando quienes son responsables de su ejecución son FCC y CMLN, ésta última de menor tamaño, pero de innegable trayectoria». A su juicio, la administración debió pedir más información y así «habría atendido el interés público que postula no rechazar la oferta más ventajosa sin un razonamiento ponderado». Y, tras repasar los ahorros que puede lograr su UTE a través de su departamento central de compras, concluye que la oferta que presentan «está plenamente justificada y amparada por datos».