LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo. Sonia Tercero

Las denuncias del fin de semana: orines, alcohol, horarios y pintadas

La policía Local formuló un total de 74 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:09

Comenta

No poer se algo que se produzca cada fin de semana deja de ser noticioso: la Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 74 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (35), por consumo de alcohol en la calle (18), por vociferar y provocar molestias en la vía pública (12), por ruidos en domicilios (3), por realizar pintadas vandálicas (2) y por realizar actos que generar suciedad en la calle (1).

También se formularon 3 denuncias a establecimientos hosteleros (1 por tener la terraza instalada fuera de horario, 1 por realizar la actividad fuera del horario permitido y 1 por ejercer la actividad de hostelería sin limitador de sonido).

Además de estas 74 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 17 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (la mayoría, 15, por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes).

Y a ello hay que añadir 20 denuncias más en materia de seguridad vial (15 por el uso incorrecto de vehículos de movilidad personal, 2 derivadas de controles de alcoholemia y 1 por dar positivo por consumo de drogas).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  3. 3

    Un siglo de las casas que ya no son baratas
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  7. 7

    La Rioja tiene 2.698 grandes propietarios con más de diez inmuebles urbanos cada uno
  8. 8 El marcador | Los resultados de la jornada
  9. 9 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  10. 10

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las denuncias del fin de semana: orines, alcohol, horarios y pintadas

Las denuncias del fin de semana: orines, alcohol, horarios y pintadas