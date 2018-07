El PR+ denuncia los «numerosos errores» de la web sobre los puntos de recarga de bonobús El concejal Rubén Antoñanzas, en un punto de recarga. / PR+ Ruben Antoñanzas señala que la información publicada en la web «contiene numerosos errores que deben subsanarse de inmediato» MARTA HERMOSILLA /N.I. Lunes, 30 julio 2018, 13:26

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, pedirá esta tarde en la comisión de seguimiento del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la «rectificación inmediata» del mapa interactivo de los puntos de recarga oficiales del bonobús en la capital riojana por su «inoperatividad y nulo funcionamiento».

Los problemas del mapa interactivo son varios, según ha explicado Antoñanzas, ya que en el mismo no se reconocen los «79 puntos de recarga en el que no pone el nombre comercial del establecimiento, sino que figura el nombre del propietario, con lo que resulta complicado saber donde está el punto de recarga». Además de que «el mapa interactivo contiene errores», continúo el edil, ya que no se ha actualizado apareciendo «los puntos que se han dado de baja, con lo que el listado que presenta el Ayuntamiento no se ajusta con la realidad».

Para Antoñanzas, el mapa interactivo es un «servicio caótico que no aporta información veraz y que, lejos de facilitar el acceso a los posibles donde recargar el bonobús, lo dificulta y complica».

Para la mejora del servicio, el Partido Riojano, va a pedir que «se elabore un mapa interactivo práctico y asequible, que se subsanen los errores que presenta el actual y que se mejore la localización y la identificación de los diferentes puntos de recarga, comprobando de antemano cuáles son puntos reales y cuáles ya no están activos». Asimismo, el regionalista cree que «los establecimientos que sí sean puntos de recarga deberían de disponer de un distintivo oficial o cartel», además de reclamar al Consistorio que dialoguen con ellos «para mejorar sus incentivos».