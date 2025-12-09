Demanda Casco Antiguo denuncia «un incumplimiento sistémico» de la ordenanza de terrazas durante el Puente de la Constitución La asociación critica que numerosos locales de hostelería comenzaron a retirar las sombrillas, calefactores o toldos más tarde de la hora establecida en la nueva normativa, que entró en vigor el jueves

La Rioja Martes, 9 de diciembre 2025, 12:02 | Actualizado 12:15h.

«Incumplimiento sistemático». Este es el balance que realiza la asociación Demanda Casco Antiguo de Logroño tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza de terrazas. Pese a que esta establece que en días de víspera de festivos, como los pasados 5, 6 y 7 de diciembre, todo el mobiliario tenía que estar recogido para las 01.30 horas, «ningún establecimiento de hostelería de las calles Bretón de los Herreros ni de la plaza del Mercado respetó la legislación».

Estos locales, aseguran en una nota, «comenzaron a recoger a partir de las 01.30 horas, por lo que en muchos casos a las 02.00 todavía se seguían apilando los materiales en un fin de semana absolutamente desaforado y tomado por el turismo de borrachera».

La nueva normativa también obliga a los establecimientos a retirar las sombrillas y calefactores de la calle tras su cierre, pero «al menos por el momento, la gran mayoría continúa dejándolas apiladas en la vía pública». La situación se repite con los toldos que «dan cobijo a fumadores o a quienes salen fuera de los locales, que según la ordenanza deben estar recogidos en el momento de cierre de la terraza supuestamente para proteger al vecindario de los ruidos, pero continúan extendidos hasta el cierre de los locales».

«Lo que nos preguntamos es por qué esa permisividad policial y municipal con los establecimientos hosteleros, por qué esos apercibimientos, cuando al resto de sectores empresariales y al resto de ciudadanos los avisos son sanciones».

Por todo ello, la asociación asegura que estos hechos sucedidos el pasado fin de semana demuestran que «no estamos ante una actuación municipal únicamente negligente». Sin embargo, «las sucesivas denuncias vecinales no se tramitan o se pierden por el camino por una supuesta descoordinación entre la Policía Local y el resto de unidades del Ayuntamiento de Logroño, cuyos dirigentes políticos están más ocupados en intentar hacer ver que 'hacen algo' -o en repetir que son 'los que más han hecho'-, mientras no son capaces ni de exigir el cumplimiento de una nueva ordenanza propia que ya corrigieron sobre la propuesta inicial de los técnicos para beneficiar a a la hostelería».

Demanda Casco Antiguo también pregunta al Consistorio logroñés «cuántas sanciones se han impuesto o se van a tramitar este fin de semana largo por incumplimientos de la normativa de terrazas y veladores». «De los excesos de ocupación de sus propias marcas de veladores, de la música disparatada con las puertas abiertas, del consumo de alcohol en la vía pública, de las despedidas de soltero con megáfonos y altavoces, hechos que se reproducen todos los fines de semana debajo de nuestros domicilios y tampoco están permitidos ya ni hablamos, pero tampoco estaría mal que se pusiera unas cuantas sanciones ejemplares por estos motivos«.