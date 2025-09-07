Degustaciones, hinchables y paellada popular en las fiestas de El Campillo El barrio logroñés ha disfrutado el fin de semana de numerosas actividades

Desde el viernes celebra el barrio logroñés de El Campillo sus fiestas. Si este sábado lo último del programa fue la verbena este domingo se han levantado con un entrenamiento infantil de rugby, a cargo Rugby Rioja.

El siguiente paso para la diversión de los más pequeños han sido los saltos en los hinchables y como había que recuperar fuerzas a las 13.00 horas ya estaba celebrándose el concurso de tortillas de patatas. La paellada popular ha llegado después para dar paso al torneo de mus y una tarde de talleres y atracciones infantiles.

El último bocado ha sido la degustación de zapatilla de jamón, que nunca sobra.

