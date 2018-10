El PP defiende la limpieza en las contrataciones y arropa a los funcionarios

«Aquí no hay trama... aquí hay ganas de trama». Así concluyeron ayer Mar San Martín, Miguel Sáinz y Francisco Iglesias una comparecencia en la que los concejales del PP defendieron la limpieza y transparencia en la licitación y adjudicación de los contratos del programa de gestión policial, de la grúa y del mantenimiento de radares, que se han visto envueltos en la polémica tras aparecer directa o indirectamente en las conversaciones de los implicados en el bautizado como caso 'Enredadera'.

La comisión municipal de investigación que trata de arrojar algo de luz a la citada red de corrupción, que supuestamente intentó influir en contratos del Ayuntamiento de Logroño, se abrió ayer a los medios de comunicación con los primeros políticos llamados a declarar. Los concejales de Contratación, Seguridad Ciudadana y Movilidad negaron cualquier tipo de vinculación del Ayuntamiento con las personas implicadas en el caso, así como haber recibido cualquier tipo de regalo, insinuación de posibles prebendas o presiones para beneficiar a determinadas empresas.

San Martín, Sáinz e Iglesias arroparon no sólo la labor del conjunto del equipo de Gobierno municipal, sino la de los funcionarios municipales. Y es que tanto José Luis Díez Cámara, del PSOE, como Gonzalo Peña, de Cambia Logroño, preguntaron por la posibilidad de abrir una investigación interna sobre lo sucedido y los ediles del PP lo tomaron como un ataque a la «honorabilidad» de los técnicos de la casa.

LAS FRASESMar San Martín Concejala de Contratación «No es posible conocer de antemano la adjudicación, me resulta imposible que alguien lo supiese...» «Estoy tranquila por el equipo de Gobierno y por los funcionarios porque no hay datos que indiquen que haya que preocuparse» Miguel Sáinz Concejal de Seguridad Ciudadana «La colocación del multacar no fue decisiva para el contrato de la grúa, eso es totalmente falso» «Al menos dos grupos están poniendo en duda la honorabilidad de los funcionarios y nosotros la vamos a defender» Francisco Iglesias Concejal de Movilidad «De la zona azul tengo la constancia de que no hay nada porque, de hecho, ni había ni habrá licitación pues se prorrogará»