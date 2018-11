«Me debo a quienes quieren un gobierno de progreso en Logroño» Beatriz Arraiz y Pablo Hermoso de Mendoza, fotografiados durante sus actos de campaña. :: j.r./s.T. La líder de la oposición socialista en el Ayuntamiento defiende su gestión y promete integrar a la lista de su rival si gana las primarias Beatriz Arraiz Candidata J.A.L./J.C. LOGROÑO. Jueves, 15 noviembre 2018, 20:52

Beatriz Arraiz se presenta a encabezar la candidatura municipal del PSOE por Logroño en las elecciones del año próximo desde su condición de jefa del grupo socialista en el Ayuntamiento. Veterana de la política logroñesa, crítica con la gestión del Gobierno local a cargo del PP de Cuca Gamarra, responde a este cuestionario fortaleciendo las ideas fuerza con que ha defendido su candidatura desde su presentación: su idea de que conoce mejor la ciudad que su contrincante, la reivindicación de su labor de oposición y la defensa de un proyecto que devuelva a Logroño el brío que, a su juicio, la ciudad ha perdido durante los últimos años.

1.Conozco a mis vecinos, me llevo reuniendo con ellos cuatro años, conozco mi ciudad y también la ciudad que se conoce desde la perspectiva de la toma de decisiones en el Ayuntamiento. Desde el primer día, si soy alcaldesa, puedo empezar a tomar decisiones para mejorar nuestra ciudad, no necesito período de prueba. Hemos trabajado fuerte para ello y creo honestamente que soy la mejor opción del PSOE para ganar al PP las elecciones municipales.

Diario LA RIOJA dirigió a los dos aspirantes del PSOE a liderar la lista logroñesa un cuestionario con estas cinco preguntas Al lado aparecen sus respuestas. 1 ¿Por qué piensa que debe usted encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Logroño en las próximas elecciones? 2 ¿Cómo ve Logroño a día de hoy y qué propone para que siga avanzando en los próximos años? 3 ¿Qué opinión le merece la labor realizada por el grupo municipal socialista este mandato como principal partido de la oposición? 4 Se ha hablado mucho en la previa de estas primarias de 'candidatos del aparato' ¿Los hay? ¿Se siente usted uno de ellos? 5 Al día siguiente de las primarias, ¿llamará usted al otro/a candidato/a para conformar una candidatura de integración?

2. Veo una ciudad agotada, sin impulso, con grandes desigualdades con un Gobierno que ya esta despidiéndose; pero al mismo tiempo veo un ciudad que cree en su futuro, con muchos ciudadanos y ciudadanas que quieren luchar porque Logroño avance en todos los terrenos, donde haya más igualdad entre los barrios, los mismos servicios, que encuentren un Ayuntamiento que ayuda a los sectores más vulnerables y también a los emprendedores que generan actividad y también conocimiento, que se preocupa del empleo y del bienestar social de todos.

3.Creo que hemos hecho una gran oposición. Hemos sido el referente de la misma en un pleno donde hay cuatro grupos municipales de la oposición, hemos liderado la oposición con propuestas constructivas y con oposición dura cuando ha sido necesario, por ejemplo, para pedir la rescisión del contrato de comidas a domicilio. Hemos presentado 215 iniciativas en estos últimos años, de las que han sido aprobadas 122. Hemos sido capaces de aunar en torno a nuestras propuestas a una mayoría suficiente para sacar adelante medidas que si gobernamos llevaremos a cabo.

4.Yo me debo únicamente a los afiliados y afiliadas del Partido Socialista y a muchos logroñeses que nos apoyan y quieren un gobierno de progreso para Logroño, yo no le debo nada a nadie, ni nadie me ha propuesto estar aquí, lo estoy por mis convicciones y lo he estado a las duras y a las maduras, no aparezco de repente. Mi compromiso con mis vecinos viene de lejos.

5.Hace un año salí elegida secretaria general de la Agrupación Socialista de Logroño y demostré que se podía integrar a muchos compañeros y que era el momento de pasar página. Lo mismo hice hace tres años incorporando en los puestos 2 y 3 de la candidatura a personas no afiliadas procedentes del mundo de los profesionales y del ámbito social, he demostrado mi capacidad de integración y el día 26 lo volveré a hacer.