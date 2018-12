Cs no ve cumplidas sus exigencias y al PP se le agota el tiempo para aprobar los presupuestos La alcaldesa, Cuca Gamarra, y el portavoz de Cs, Julián San Martín, en una imagen de archivo. :: s. tercero El Gobierno municipal trata de convencer al grupo 'naranja' para llevar hoy a pleno las cuentas y que entren en vigor el 1 de enero JAVIER CAMPOS* JCAMPOS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Lunes, 10 diciembre 2018, 23:31

El PP pendiente de Cs y Cs pendiente del PP. Mientras, los presupuestos de Logroño para el 2019 en el aire con PSOE, Cambia y PR+ pendientes de las 'negociaciones' de populares y ciudadanos. Negociaciones entre comillas porque, a punto de cumplirse el plazo que permitiría que las cuentas entrasen en vigor el 1 de enero -siempre y cuando se aprobasen hoy-, los dos grupos que posibilitaron la investidura de Cuca Gamarra como alcaldesa no se ponen de acuerdo ni tan siquiera en cómo calificar las reuniones y encuentros mantenidos hasta la fecha.

Cs convocaba ayer a un desayuno informativo para hablar del estado de sus exigencias y enmiendas. Julián San Martín y María Luisa Alonso repetían que sus condiciones previas para sentarse a negociar siguen sin cumplirse -como máximo dan por satisfechas dos de las seis y ponen como ejemplo la no firma del convenio para avenida de la Sierra como caso más claro de tal incumplimiento-.

Además, a su juicio, las tres reuniones 'celebradas' «no se pueden llamar negociaciones». El grupo municipal de la oposición, al contrario que el parlamentario, no se niega al acuerdo porque entiende que «lo mejor para Logroño es tener presupuestos», pero consideran que el equipo de Gobierno no ha hecho los deberes y, por tanto, será su responsabilidad no conseguir sacarlos adelante.

LAS FRASES Julián San Martín Portavoz de Ciudadanos

Por su parte, desde el PP se insistía en que «no hay motivo para que no apoyen el presupuesto... como otros años». La concejala de Transparencia, Hacienda y Administraciones Públicas, Mar San Martín, respondía al desayuno informativo 'naranja' con una rueda de prensa en la que apelaba a la responsabilidad de Cs para que los presupuestos sean realidad. Y máxime teniendo en cuenta que, según dijo, la aceptación de 80 de sus 85 enmiendas supondrán un incremento del 2,6% respecto al anteproyecto inicial -que pasaría de 174 a 178,6 millones- fruto «de la negociación con el único grupo que abiertamente ha manifestado su disposición a llegar a un acuerdo para votar a favor».

«Seguimos abiertos a poder incorporar algún detalle, pero creemos que se ha alcanzado un alto grado de consenso con Ciudadanos que hace perfectamente viable aprobar mañana -por hoy- el Presupuesto», trataba ayer de presionar San Martín (Mar) a San Martín (Julián), que a última hora de la tarde confirmaba una llamada de la alcaldesa para propiciar un acuerdo habida cuenta de que al PP se le agota el tiempo.

«Si no salen adelante los presupuestos, será el fracaso del PP y de nadie más», sentenciaban desde Cs. El PP esperará hasta el último momento -esta misma mañana- para convocar o no al Pleno pues, según la concejala de Hacienda, «se celebrará siempre que haya garantías de que las cuentas serán apoyadas por Cs».