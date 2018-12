UNAS CUENTAS QUE NO SALEN Cuca Gamarra y Julián San Martín, en una de imagen del actual mandato de la alcaldesa. :: m. herreros Cs advierte al PP de que no negociará los presupuestos de Logroño si antes no se cumplen sus seis exigencias previas JAVIER CAMPOS* JCAMPOS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Viernes, 30 noviembre 2018, 23:41

El Presupuesto de Logroño parece coger el mismo camino que el tomado por el Presupuesto de La Rioja... con el 'stop' de Ciudadanos (Cs) incluido. Así, si el grupo parlamentario 'naranja' ha venido insistiendo en las últimas semanas en que ya no confía en el PP por sus «incumplimientos» y no negociará las cuentas regionales del 2019; ayer, el grupo municipal negaba que existiese diálogo alguno respecto a las cuentas logroñesas para el próximo ejercicio al considerar que las seis 'exigencias' para sentarse a la mesa siguen sin cumplirse.

PP y Cs, al menos de cara a la opinión pública, se sorprendieron ayer mutuamente. O eso dijeron. Primero, con el equipo de Gobierno convocando una rueda de prensa para el mismo día a fin de informar sobre la «tramitación» del presupuesto local, algo 'extraordinario' hasta la fecha y que bien puede ser interpretado como un intento de ponerse la venda antes de aparecer la herida. Y después, con la contundente reacción de Cs, con quien el PP ha tenido que entenderse durante todo el mandato para sacar adelante las cuentas municipales -ya en una ocasión su voto en contra conllevó una prórroga- y que este año pone en duda que lo hecho hasta ahora pueda ser calificado como una negociación.

La concejala de Transparencia, Hacienda y Administración Pública, Mar San Martín, comparecía cuando no estaba inicialmente previsto para dar cuenta del «gran número de enmiendas» aceptadas por el equipo de Gobierno a la oposición y manifestar públicamente que, «si bien con PSOE y Cambia las posturas siempre están más alejadas, con Cs y PR+ es más factible el acuerdo porque la mayoría de sus enmiendas están contempladas en mayor o menor medida».

LAS FRASES Mar San Martín Concejala del PP «Las seis líneas rojas de Cs no son obstáculo alguno porque ya están habladas y se están cumpliendo» Julián San Martín Concejal de Ciudadanos «Desconozco que nos hayan aceptado algo que no hemos negociado. Las seis exigencias no están»

San Martín dijo que a los 'naranjas' se les han aceptado hasta 80 de sus 85 propuestas «salvo cinco que suponen veto o bloqueo a proyectos del equipo de Gobierno comprometidos en su programa o con los vecinos» -a saber: la rotonda de Vara de Rey, la plaza de la Paz, la glorieta del Doctor Zubía, el centro infanto-juvenil Ding Dong y el Corredor Ecológico del Ebro-. Además, y preguntada concretamente por ello, aseguró que las seis 'líneas rojas' impuestas por Cs «no van a ser obstáculo y, de hecho, ya está hablado y ya tienen conocimiento de su cumplimiento de una u otra manera».

Maneras que, sin embargo, no deben estar del todo claras según dejó entrever el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, en declaraciones a Diario LA RIOJA. El concejal 'naranja' se desmarcaba de lo dicho por la edil de Hacienda al asegurar «desconocer que nos hayan aceptado algo que nosotros no hemos negociado». Y es que desde Cs se insistía ayer en que no existe diálogo -Mar San Martín, ya por la tarde, reiteraba que reuniones oficiales ha habido un mínimo de dos al respecto- y se dejaba claro que «no lo habrá si antes no se cumplen nuestras seis condiciones».

Las exigencias suponen avances en la avenida de la Sierra, la pasarela de Los Lirios, la ordenanza de terrazas, 100 Tiendas, CCR y la plaza de abastos y Cs se cuestiona, a día de hoy y tras su presentación el 7 de noviembre, «dónde y cuándo se han cumplido». «Ahora nos vienen con prisas, pero nosotros no tenemos ninguna».