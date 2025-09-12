LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

I. JADRAQUE /SADE VISUAL

El Cubo tiene por delante un intenso fin de semana festivo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:20

El barrio de El Cubo inició este viernes, con el cohete anunciador en el parque de La Isla y numerosas degustaciones, un fin de semana festivo con un programa lleno de actividades. La jornada sigue este sábado con TaiChi en el parque de El Cubo, seguirá con cuentacuentos, fiesta de la espuma, tarde de hinchables, degustaciones varias y finalizará con verbena.

