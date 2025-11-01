LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel Peche
Logroño

El Cristo atado a la columna de Santa Teresita se traslada a Palacio

La imagen ha quedado expuesta al culto en Santa María de Palacio con motivo de Todos los Santos y el cierre temporal de la iglesia de Menéndez Pelayo

La Rioja

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:36

La Cofradía de la Flagelación de Jesús, con la festividad del Día de Todos los Santos y con motivo del cierre temporal por obras en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, ha trasladado este sábado su Cristo atado a la columna a la Iglesia Imperial de Santa María de Palacio. Allí permanecerá la imagen del Señor expuesta al culto.

El traslado se ha realizado sobre andas portadas al hombro recorriendo Menéndez Pelayo, Pérez Galdós, San Antón, Gran Vía, Avenida de La Rioja, Sagasta y Marqués de San Nicolás.

A la llegada se ha celebrado la Sagrada Eucaristía presidida por la imagen del Cristo atado a la columna, el cual ha sido entronizado en la peana en la que ha quedado expuesto.

