La CPAR señala que declarar la ciudad zona tensionada reduce el número de pisos en alquiler Para la CPAR, se trata de «una medida que denota una absoluta falta de rigor y conocimiento del funcionamiento del mercado de alquiler»

La Rioja Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:37

La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) considera que la propuesta del portavoz municipal socialista de Logroño, Luis Alonso, de declarar la ciudad zona de mercado residencial tensionado de vivienda es una medida «demagógica e intervencionista».

Para la CPAR, se trata de «una medida que denota una absoluta falta de rigor y conocimiento del funcionamiento del mercado de alquiler», ya que «los resultados serán los contrarios a los pretendidos». «En todas las ciudades en las que se ha puesto en marcha esta medida, se ha producido una disminución del número de viviendas en alquiler y un importante aumento del precio», indicó ayer la entidad en una nota.