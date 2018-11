El PP continuará con la Casa de las Letras pese a la solicitud de paralización de PSOE y Cambia Aspecto actual que presenta el solar del parque Gallarza a la espera de iniciar las futuras obras. :: j. marín Sáinz cree que el recurso de González Menorca se debe a la «clara animadversión de un subordinado hacia su superior» JAVIER CAMPOS* JCAMPOS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 21 noviembre 2018, 22:55

Que el de Jesús María González Menorca no es un recurso cualquiera quedó claro ayer después de que el escrito a título personal del arquitecto responsable de la Oficina de Rehabilitación y Centro Histórico -advirtiendo de que el proyecto de la Casa de las Letras no garantiza la seguridad estructural del edificio- centrase la agenda política en el Ayuntamiento de Logroño.

Desde el equipo de Gobierno del PP, su portavoz, Miguel Sáinz, lanzaba un mensaje de «absoluta tranquilidad» y «total normalidad» asegurando que el proyecto, «completo y perfectamente susceptible de licitación» al contar con «todos los informes y parabienes necesarios», seguirá adelante según lo previsto.

Ello pese a no entrar «en el fondo» del contenido del citado recurso y haciendo caso omiso a la solicitud de paralización tanto por parte del PSOE como de Cambia Logroño, que calificaron de «muy grave» lo puesto de manifiesto en un escrito que cuestiona no ya la legalidad, sino la propia seguridad del proyecto que se tramita para el parque Gallarza.

LAS REACCIONES Miguel Sáinz Portavoz municipal «Es un recurso personal y subjetivo con apreciaciones muy temerarias» Beatriz Arraiz Portavoz del PSOE «Sorprende teniendo en cuenta lo ya sucedido con la Casa del Cuento» Gonzalo Peña Portavoz de Cambia «Al PP ya se le ha caído una casa y parece que ahora quiere tirar otra»

El recurso sostiene que no cumple con el Código Técnico de la Edificación -por la ausencia de justificación e incumplimientos de la seguridad estructural del edificio, del ahorro de energía, de accesibilidad, de incendios, de cimientos, de fábrica, de madera... además de no contar con estudio geotécnico-, ni con la Ley de Contratos del Sector Público -que requiere la supervisión previa-.

«Sorprende teniendo en cuenta lo ya sucedido con la Casa del Cuento», sentenciaba la socialista Beatriz Arraiz. «Se les ha caído una casa y parece que ahora quieren tirar otra», aseveraba el portavoz de Cambia, Gonzalo Peña, a lo que el asesor de su grupo, Andrés Barrio, añadía que «el proyecto no hubiese sido visado por el COAR y el propio Ayuntamiento, de ser privado, lo hubiese devuelto».

Sáinz informó de que el recurso de González Menorca va a ser contestado «pronto» pero que, tras las conversaciones con el director general de Arquitectura, Rehabilitación y Espacios Públicos, Rafael Alcoceba, quien lo firma, y con algunos otros técnicos municipales, que han colaborado en el mismo, puede adelantar que «será rechazado». «No por decisión política, sino por criterios técnicos objetivos y cualitativos», dijo.

El portavoz municipal, que no dudó en descalificar el recurso del arquitecto y funcionario del Ayuntamiento de «desatino», «disparate» o «craso error», reiteró una y otra vez que el recurso presentado obedece única y exclusivamente «a la animadversión personal de un funcionario contra su superior». «Ha sido recurrido de manera muy desafortunada por un vecino de Logroño, funcionario de la casa además, subordinado del director general que firma el mismo, y que mediante una serie de apreciaciones subjetivas pone en tela de juicio la validez y la seguridad de un proyecto y la valía profesional de Rafael Alcoceba y todo su equipo de forma temeraria», concluyó.

«Curioso cuanto menos cuando él no es una persona destinada a esa área y cuando él mismo dice que no ha tenido acceso al proyecto completo... No es cierto, además, que no lo haya tenido, pues puedo asegurar que ni siquiera ha llegado a pedir el expediente expresamente», espetó Sáinz, quien destacó el «reconocido prestigio» y la «acumulada experiencia» de Alcoceba.

Sáinz negó la necesidad y obligatoriedad de una Oficina de Supervisión Municipal porque, por ley, «solo debe haberla en los proyectos que lleguen desde fuera de la casa». Paradójicamente, Ciudadanos (Cs) pedía ayer que la Oficina de Supervisión Municipal -según ellos, ya existe- realice de manera urgente un informe sobre la «situación real» del proyecto.