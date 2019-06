Los cinco continentes se sumergen en la cultura y el idioma español Estudiantes que participarán en este curso de verano de la UR. / Justo Rodriguez La Universidad de la Rioja acoge durante cuatro semanas a estudiantes de doce países para participar en un curso de idioma y cultura española CLARA BARRERAS /N.I. Lunes, 24 junio 2019, 15:12

Los caminos de varios estudiantes de doce países de los cinco continentes, se cruzaban esta mañana en el Aula Magna del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja. ¿La razón? El 'Curso de lengua y cultura españolas para extranjeros' en el que van a participar durante cuatro semanas.

, director de la , entidad organizadora del curso, se ha encargado de darles la bienvenida esta mañana recalcando que «este es el decimocuarto año que se lleva a cabo. Los alumnos suman ya en todos estos años 3.895 aproximadamente».

Los minutos previos a la presentación han sido claves para algunos de los alumnos que estudiarán las próximas cuatro semanas en la UR. Este ha sido el caso de , una estudiante de Medicina en la , que ya cursó esta experiencia el año pasado y ha tenido oportunidad de saludar tanto a profesores como a amigos: «El año pasado estaba súper nerviosa porque no conocía a nadie y no sabía mucho español, pero desde la universidad me ayudaron mucho. Me cuesta mucho más que a cualquier persona aprender un idioma y definitivamente, supuso un reto, pero terminé con un nivel B2, algo que nunca hubiera imaginado». Hamilton está segura de que «el español me puede servir mucho para ayudar a mis pacientes en un futuro».

Para , estudiante japonés de Lingüística en la , también ha sido su segundo año: «Lo que más me costaba era entender lo que un español decía, pero la experiencia fue increíble y no he dudado en repetir este año. Creo que es una gran oportunidad porque los profesores te ayudan mucho y son muy agradables». Ambos se conocieron el año pasado y coinciden en que «Logroño es una ciudad perfecta para practicar el idioma, es pequeña y la gente es muy amigable».

Para y sus amigas, también universitarios de , es una experiencia completamente nueva que han querido disfrutar en la capital riojana: «En una ciudad pequeña es mucho más fácil practicar un idioma». A pesar de sus dispares carreras, el grupo de amigos tiene un claro objetivo al aprender español: «Queremos ayudar».

estudia Historia y Ciencias Políticas y quiere ser profesora de secundaria para «ayudar a aquellos alumnos hispanohablantes que no dominen muy bien el inglés». Por su parte, tiene un objetivo parecido al de : «Estudio Fisioterapia con un grado menor en español para poder ayudar a mis pacientes». A le gustaría ser abogada y declara que «el español le servirá para poder ayudar a los inmigrantes que quieran entrar a Estados Unidos». aspira a trabajar en las Naciones Unidas y cree que «este curso es perfecto para conseguir más dominio del español y en un futuro poder ayudar a todo aquel que lo necesite».

Aparte de universitarios, también las hay que se atreven pese a ser ya veteranas, como , una profesora de inglés a la que la lengua española le atrajo una vez se despidió de su oficio: «Desde que nos jubilamos, mi esposo y yo hemos viajado mucho por Sudamérica y España». Cuenta, además, con experiencia en estos cursos: «Vi un anuncio sobre la Universidad e hice un curso similar en hace 4 veranos y me gustó mucho», y añade: «Pienso que la idea de una experiencia corta junto a muchas personas que hablan español, es una idea excelente. Para mí es muy difícil practicar en el castellano». Antes de todos sus viajes, McDonald se topó con España para trabajando en colegios: «Hace muchos años pasé 10 semanas en como una profesora voluntaria de inglés en una escuela. Definitivamente fue todo un desafío para mí, pero al final me sentí como en casa». Agrega que, a pesar de su intención de aprender el idioma, también le interesa la cultura de la ciudad y la región.

Por la mañana, los alumnos asistirán a clases de español y aquella complementaria que hayan elegido. Los profesores del curso se han mostrado dispuestos y con ilusión para afrontar estas cuatro semanas: «Queremos transmitirles mucha energía, mucha pasión. Muchas veces se llevan más que el conocimiento o la experiencia que tengas, se llevan también la energía y la vocación que pongamos», explica , profesor de Literatura y de Lengua y Cultura. Por la tarde, según explica : «Realizarán excursiones a diversos lugares como San Millán, las Bodegas Vivanco... e incluso llegarán a realizar una etapa del Camino de Santiago».

Después del acto de bienvenida, los alumnos han podido disfrutar de un café para que, posteriormente, comiencen las pruebas de nivel de español y las clases. Pero esta tarde el plan es algo diferente: una visita guiada por el centro de y, por supuesto ¿qué mejor manera de acogerlos que disfrutando de unos pinchos a las ocho de la tarde en la ? Los estudiantes tendrán la oportunidad de degustar las tapas más simbólicas de esta calle que, con el paso del tiempo, se ha consagrado como un destino obligatorio para cualquier turista que se precie.