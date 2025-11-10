LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El alcalde Escobar en el pleno del pasado jueves. Irene Jadraque / Sadé Visual

Logroño | Horario de las terrazas

Escobar: «Nuestro interés es que todos cedamos un poquito en pos de la convivencia y del equilibrio»

El alcalde de Logroño aclara que han optado por «el camino del centro, de la moderación» sabiendo que «ni vecinos ni hosteleros se muestran conformes del todo»

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:21

«Nunca es una buena noticia que una decisión municipal se recurra, pero, para empezar, quiero expresar mi respeto más absoluto tanto a los portavoces de la hostelería local, como a su letrado, a los cuales conozco bien, y que no hacen sino mostrar su preocupación e inquietud». Así se ha pronunciado el alcalde Escobar en Radio Rioja (Cadena Ser) tras conocerse la noticia del recurso en el que ya trabaja el sector contra la ordenanza reguladora de terrazas.

«Precisamente, con tal norma lo que tratamos es de preservar la indispensable convivencia en la ciudad, en la que todos, como ya he dicho otras veces, hacemos falta, y donde la hostelería juega un papel fundamental», comenzaba diciendo el primer edil para añadir que «gobernar implica decidir, y esas decisiones, desafortunadamente, pueden gustar o no...».

«Aquí hemos elegido el camino del centro, de la moderación, y sabemos que ni vecinos ni hosteleros están del todo conformes, pero tengo que decir que nuestro interés es que todos cedamos un poquito en pos de la convivencia y del equilibrio, tratando de preservar esa seña de identidad que es la vida en la calle, que es la razón de ser de nuestro atractivo turístico, y que debemos mantener... tenemos más en común de lo que pensamos, y ese es el camino y no otro», recordó tras poner de manifiesto su deseo de que «las terrazas sigan aportando a ese elemento tan logroñés que es la vida en la calle más allá de media hora más o media hora menos».

«Hay espacio para todos, y allá cada uno con su responsabilidad a la hora de tomar decisiones», ha concluido.

