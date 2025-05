La concejala Eva Loza pedirá el voto individualizado para el pleno de este jueves La edil, cuya expulsión formal del grupo socialista no se ha consumado, califica de «castigo político» que se le retire su retribución

La Rioja Miércoles, 7 de mayo 2025, 19:37

La concejala, Eva Loza, solicitará el voto individualizado en el pleno del Ayuntamiento de Logroño que se celebra este jueves ante la propuesta de retirada de sus retribuciones. En un comunicado de prensa remitido este miércoles y que recoge Europa Press, la edil explica, «se somete a votación en el pleno del Ayuntamiento de Logroño la retirada de mi régimen de retribuciones como concejala, a pesar de que todavía no tengo la condición de concejala no adscrita». Actualmente se encuentra «inmersa en un procedimiento de expulsión del grupo municipal socialista, que aún no ha concluido y que deberá ser objeto de una sesión plenaria posterior».

Una situación que –a su juicio– se produce «sin respetar ese procedimiento ni esperar a que se resuelva de forma reglada, se ha llevado a pleno, a instancias del propio grupo municipal socialista –al que todavía pertenezco formalmente–, la propuesta de retirada de mi retribución».

Así, al amparo de los artículos 100.1, 100.5 y 101 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), así como del artículo 57.1 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Logroño, hoy solicitará «que el voto de este punto sea individualizado y nominal, para que cada miembro de la Corporación tenga la oportunidad de ejercerlo de forma individual y responsable». «Esto no va de salario. Yo misma he manifestado que, en caso de pasar a ser concejala no adscrita, asumiré las consecuencias económicas que correspondan», explica.

Pero a día de hoy, «nada ha cambiado más allá de mi baja del Partido Socialista. Este no es un debate retributivo: es un debate sobre los límites de la dignidad política, el respeto institucional y el uso del Pleno como mecanismo de castigo. El Pleno no puede convertirse en una sala de castigo político».

Fuentes socialistas precisaron a este periódico que la votación que se efectuará este jueves busca retirar la dedicación que Loza tenía por mandato del grupo al que pertenecía, no su retribución por asistencia a plenos y comisiones como concejal.