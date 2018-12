De compras seguras en Navidad La Policía Nacional establece un operativo especial hasta el 8 de enero para prevenir robos en zonas comerciales LA RIOJA LOGROÑO. Miércoles, 26 diciembre 2018, 23:53

Coincidiendo con la campaña navideña, la Jefatura Superior de Policía de La Rioja puso en marcha el pasado día 14 en Logroño un dispositivo especial denominado 'Comercio Seguro', cuyo objetivo es mejorar la seguridad y prevenir los hechos delictivos de los que son víctimas tanto los comerciantes como sus clientes: hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza, fraudes y estafas... Los efectivos aumentarán su presencia en la calle tanto uniformados como de paisano y, paralelamente, se intensificará la vigilancia en los almacenes (debido al aumento de su stock) para evitar el procedimiento del 'butrón'.

El operativo se desarrolla en dos fases. En la previa, se incrementarán los contactos con representantes de asociaciones de comerciantes y colectivos ciudadanos o vecinales (Cámara de Comercio, FER, Asociación de Comerciantes de Gonzalo de Berceo, Asociación del Paseo de las 100 Tiendas y Punto Comercio) para dar a conocer los consejos de seguridad del plan.

La fase operativa, entre el 14 de diciembre y el 8 de enero, se desarrollará en las zonas que en estas fechas ven aumentada su actividad comercial así como la afluencia de personas. Se tendrán en cuenta especialmente las franjas horarias de mayor asistencia de público y se fomentarán las patrullas tanto de uniforme como de paisano.

La Jefatura proporciona una serie de sencillos consejos para evitar ser víctimas de hurtos y estafas. A los clientes que visiten las grandes zonas comerciales, se les recomienda que extremen la precaución con sus objetos personales, evitar las aglomeraciones y las compras de última hora, tratar de ir acompañado sobre todo si es una persona mayor y llevar el bolso cerrado y cruzado en la parte delantera.

En los probadores de los establecimientos comerciales, se aconseja no perder nunca de vista los objetos personales, si está solo y necesita una prenda, avise al dependiente y no deje abandonadas sus pertenencias. A la hora de hacer sus pagos, no muestre la cartera con el dinero y la deposite en el mostrador, podría dejarla olvidada.

La Policía añade, además, otras pautas como no perder de vista a los niños en mercadillos, cabalgatas... no dejar su bolso colgado en la parte posterior de la silla o del carrito del bebé y manteniéndolo siempre a la vista.