LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SONIA TERCERO

No al comercio de armas con Israel

En la cita se oyeron gritos para pedir la libertad de Palestina y se exhibieron banderas con la frase 'Stop Genocidio'

La Rioja

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:02

Acampada por Palestina y Amistad con Palestina se concentraron ayer frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja para exigir «el fin real del comercio de armas de cualquier tipo con el estado de Israel». Aunque consideran que «el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez llega tarde» sí que reconocen «que supone un respiro que brinda esperanza».

La portavoz de la concentración, María Luisa Tabernero, destacó en su intervención ante los medios que «hoy salimos una vez más a la calle para pedir el embargo total mediante decreto ley de armas a Israel». Esta es una demanda –explicó– que hacen más de 600 organizaciones de la sociedad civil desde hace 23 meses. En la cita se oyeron gritos para pedir la libertad de Palestina y se exhibieron banderas con la frase 'Stop Genocidio'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  3. 3

    El nuevo curso despega en La Rioja
  4. 4 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy
  5. 5 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  6. 6 Úrsula Corberó anuncia su embarazo: «Esto no es IA»
  7. 7 Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo
  8. 8

    El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores
  9. 9

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  10. 10

    Ayuntamiento de Logroño y Parque de Servicios llegan a un acuerdo de horas extra tras casi dos años de conflicto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja No al comercio de armas con Israel

No al comercio de armas con Israel