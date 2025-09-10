No al comercio de armas con Israel En la cita se oyeron gritos para pedir la libertad de Palestina y se exhibieron banderas con la frase 'Stop Genocidio'

La Rioja Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:02

Acampada por Palestina y Amistad con Palestina se concentraron ayer frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja para exigir «el fin real del comercio de armas de cualquier tipo con el estado de Israel». Aunque consideran que «el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez llega tarde» sí que reconocen «que supone un respiro que brinda esperanza».

La portavoz de la concentración, María Luisa Tabernero, destacó en su intervención ante los medios que «hoy salimos una vez más a la calle para pedir el embargo total mediante decreto ley de armas a Israel». Esta es una demanda –explicó– que hacen más de 600 organizaciones de la sociedad civil desde hace 23 meses. En la cita se oyeron gritos para pedir la libertad de Palestina y se exhibieron banderas con la frase 'Stop Genocidio'.